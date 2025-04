Túl cuki, túl dagi – de hogyan fogyjon le a kutya dráma nélkül?

Ha kutyánk lefogyasztása során mindenképpen többre vágyunk a sétánál, akkor érdemes lehet az úszáson elgondolkodni, mert ízületkímélő mozgásforma Fotó: Unsplash

Az intenzív mozgás

Sokan döntenek úgy, hogy intenzív mozgásba kezdenek, egy-másfél órás sétákat, esetleg kocogásokat, túrákat visznek végig, aminek könnyen ízületi probléma, térd-, csípő-, könyökgyulladás lehet az eredménye a kutya esetében. Nem csoda, hiszen képzeljük el, milyen hirtelen terhelést kap az az állat, amely pár nappal ezt megelőzően mondjuk naponta kétszer tíz percre ment le sétálni. Légzési, keringési nehézségek is felléphetnek. Egy gyulladás esetén az állatorvos pihenést írhat elő, vagyis az elhízott kutyára még több fekvés vár, amit jobb lenne elkerülni. Bizonyos gyógyszerektől pedig még éhesebb lehet, vagyis akár többet is ehet, mint előtte, és akkor ott vagyunk, ahol a part szakad. Tehát hangsúlyozzuk, csak óvatosan, átgondoltan fogjunk neki a fogyókúrának. Ha mindenképpen többre vágyunk a sétánál, akkor érdemes lehet az úszáson elgondolkodni, mert az ízületkímélő mozgásforma. De legyünk itt is résen, mert izomlázat kaphat a kutya, és akkor később kevesebbet tud teljesíteni, vagyis ne erőltessük túl ezt sem. Ha valakinek a kutyája télen is sportolt, mondjuk agilityzett, és ennek ellenére szedett fel, akkor mehet az intenzívebb sportolás, mert hozzá van ehhez szokva.

Kutya egy kockás abroszhoz hasonlító pléden. Nehezen viselik, ha nem kapnak elég ételt, hiszen a kutyák is szeretik a hasukat Fotó: Unsplash

A kutya és az ételek

Vannak olyan kutyák, amelyek ha kevesebb eledelt kapnak, akkor azt nehezebben viselik, éhesebbek maradnak, mint társaik. Ezt onnan láthatjuk, hogy evés után visszatérnek „udvarolni” még további kajáért. Az ő esetükben érdemes lehet elgondolkodni a kalóriacsökkentett tápokon, hogy az ételtől való kielégülés érzetét meg tudjuk neki adni a táp mértékének csökkentése nélkül. Ettől függetlenül a tápváltás nem minden esetben javasolt, hiszen minden kutya esetében más és más, hogy milyen eledel a megfelelő. Valamint nem biztos, hogy könnyen találunk a megfelelő eledelhez hasonló összetételűt kalóriacsökkentett verzióban. Illetve a kalóriacsökkentett eledelek értelemszerűen kevesebb tápanyagot is tartalmaznak, vagyis lehet, hiába váltunk, ugyanúgy éhes marad utána a kutya. A megoldás az lehet, ha egy már megszokott márka termékcsaládján belül kísérletezzük ki a megfelelő tápot. Ha egyszer belecsúsztunk a hízásba, és szeretnénk ezt elkerülni, akkor először is tudatosabban gondoljuk át, hogy mit adunk neki enni és mennyit mozgunk vele.