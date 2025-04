Hivatalosan senki, mégis valaki dolgozik bent – exkluzív részletek a kastély rejtett életéről (galéria és videó)

Boldog-boldogtalan bejár a hőgyészi Apponyi-kastélyba. Nem csak a kertbe, az épületbe is. Nincs nehéz dolga, hiszen megszámlálni is nehéz a kitörött ablakokat és a kert felől az egykori fürdőrész ajtaja is tárva-nyitva van.

Titokzatos szakember jár be a hőgyészi Apponyi-kastélyba és méri fel az állagromlást folyamatosan. Fotó: Mártonfai Dénes

Mi lesz veled hőgyészi Apponyi-kastély?

Na ez az a kérdés, amire ma még senki sem tudja a választ – mondja a polgármester. A medencében, ahol egykor békésen úszkáltak, pihentek a vendégek, most üres sörös doboz, egy használaton kívüli fűnyíró és egy poroltó készülék élvezi egymás társaságát. – Miközben leszakadnak a zsalugáterek és a vízelvezető csatornák, sőt némely helyen a tetőről még az oromdíszek is, ismeretlenek rendszeresen ellenőrzik a pusztulás mértékét – mondja Máté Szabolcs polgármester.

– Azt láttuk, amikor bent voltunk a Kormányhivatal embereivel, hogy valaki tesztelgeti a repedéseket, hogy süllyed-e az épület, és ha igen, mennyire süllyed. Az illető nem kispályás, hiszen 4-5 méter magasan vannak azok a glett- vagy gipsz pogácsák a falon, melyek a repedéseket eltakarják és amelyek megmutatják az állagromlást – számol be a titokzatos eseménysorról a polgármester. – Amit mi tudunk, hogy egyelőre folyik a per a család ügyvédje és az örökösök között.