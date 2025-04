Megkérdeztük: ide menjen, ha sok halat szeretni fogni!

A Szálkai víztározó az idei évben kiemelt figyelmet kapott, hiszen a jelentős haltelepítés bevonzotta a horgászokat. Tavaly óta több ezer kilogramm piaci ponty került Tolna vármegye vizeibe. A Szálkai víztározóba összesen öt mázsa két kilogramm feletti piaci ponty került. A telepítések a TOHOSZ saját forrásai és a MOHOSZ támogatásával valósultak meg, és hamarosan folytatódnak.

Herbert Tamás tavaly áprilisban Szálkán fogta ki a horgászok álmát jelentő hatalmas halat

Fotó: Beküldött fotó

Természetes vizek: A horgászok kedvencei

A természetes vizeket kedvelők számára akad bőven lehetőség. A Sió alsó szakasza, valamint a Kapos folyó belecskai és tolnanémedi szakasza szintén népszerű célpontok. A Duna is teljesen más világ a horgászok számára – itt a pergető horgászok élhetik ki szenvedélyüket. Harcsák, amurok, keszegek és pontyok is gyakori zsákmányok, de a folyó specifikusabb felszerelést igényel, és a helyismeret is elengedhetetlen – tudtuk meg Szakács Szabolcstól.

Március 10-én és 19-én összesen több mint kilenc mázsa pontyot telepítettek a Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége különböző horgászvizeibe:

A Duna (1493-1520 fkm) vízterületére 1600 kilogramm,

a Sió-csatorna (0-58 fkm) szakaszára 2500 kilogramm,

a Szálkai víztározóba 5000 kilogramm.

Intenzíven telepített horgászvizek

A Paksi Atomerőmű vizei folyamatos telepítés alatt állnak, így kiváló lehetőségeket nyújtanak a horgászoknak. A Szálkai víztározó és a Sötétvölgyi-tó családok számára is ideális célpontok, hiszen könnyen megközelíthetőek és jó halfogási esélyeket kínálnak. Tamási mellett a Gonozdi tavak két jól telepített vízfelületet biztosítanak, amelyek szintén népszerűek a horgászok körében. Emellett a Solti Kis-Duna is kedvelt helyszín, ahol rendszeresen rendeznek horgászversenyeket és egyéb családi programokat.

Új telepítések és események

Bátaszéken március 27-én a Kövesdi Wienerberger bányatóba öt mázsa piaci ponty került, itt március 31-től a horgászrend betartásával elindulhatott a horgászat. Április 5-én pedig társadalmi munkára várják azokat, akik szeretnének hozzájárulni a vízterület rendezéséhez és tisztán tartásához.