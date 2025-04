Zsákokkal mentek terepre a kisdiákok

A TeSzedd! elnevezésű, országos, önkéntes hulladékgyűjtési mozgalom követőkre talált Gyönk városában is. Domokosné Zsiga Mónika és Domokos József pedagógusok szervezésében a helyi Hegyhát Általános Iskola, valamint a Tolnai Lajos Gimnázium tanulói álltak csatasorba. A kísérő szülőkkel együtt mintegy százan vállalták, hogy megtisztítják a város több pontját a szétszórt hulladéktól. A kezdeményezés nemcsak a környezet szebbé tételét szolgálta, hanem erősítette a diákokban a természet iránti felelősségvállalás belső igényét is.

A hulladékgyűjtési mozgalom nemcsak a diákokat mozgósította, hátul, a gépjárműnél Téli Róbert polgármester látható (beküldött fotó)

Hulladékgyűjtési mozgalom, sok zsákkal

Kicsik és nagyok egyaránt védőkesztyűt húztak, felszerelkeztek egy-egy nagy szemeteszsákkal és elkezdődött a munka a kijelölt területeken. A helyszínen megtapasztalták, hogy milyen kártékony hatással van az emberi hanyagság a környezetre. Szó szerint tisztító tevékenységük révén azt is nyugtázhatták, hogy minden apró, takarító mozdulat újabb lépés a természet védelmében.

A szemétszedési akció sikerességét a több tucat, színültig megtelt zsák is bizonyította. Gyönk immár a korábbinál tisztább arculatát tárhatja úgy lakói, mint az ide látogatók elé. – Remélhetőleg ez az esemény arra ösztönöz mindenkit, hogy ne csak alkalmanként vegyen részt hasonló akcióban, hanem mindennapi odafigyeléssel folyamatosan óvja és tartsa tisztán környezetét – fogalmazott Zsolnai Margit, a Hegyhát Általános Iskola igazgatója, aki maga is kivette részét a közös munkából. Téli Róbert, a város polgármestere – együtt az önkormányzati hivatal dolgozóival – szintén csatlakozott a takarítók szorgos csapatához. – Meggyőződésem, hogy egy-egy ilyen rendezvény nagyon is sokat jelenthet – mondta el lapunknak a település vezetője. – A gyerekek láthatták, hogy az eldobott cigarettacsikkek, avagy a papírfecnik, a többi szeméttel együtt, milyen jelentős szennyezést képesek okozni városunknak. Biztos vagyok abban, hogy ez a hasznos munka erősítette környezet tudatosságukat. Ennek köszönhetően együtt gondolkodva sokkal sikeresebben, hatékonyabban tarthatunk rendet szűkebb és tágabb környezetünkben.