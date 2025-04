Ha a Hunyadi hiperrealista lenne, az emberek többsége nem bírná megnézni (videóval)

Alighogy levetítették a Tv2 csatornán a Hunyadi utolsó epizódját, a sorozat máris elérhetővé vált a Netflixen, és egyből a legnézettebb műsorok közé került. Minden idők legdrágább magyar tévés produkcióját számtalan aspektusból vizsgálták az elmúlt hetekben. A Hit Rádió podcast műsorában a történelmi hitelesség témakörét járták körül a sorozat kapcsán a két Tolna vármegyei kötődésű szakemberrel: a Kincsvadászok című műsorból is ismert Fertőszögi Péterrel, a BÁV ART Aukciósház és Galéria művészeti igazgatójával és Ódor János régésszel, a Wosinsky Mór Múzeum igazgatójával.

Fertőszögi Pétert a Hunyadi-sorozat történelmi hitelességéről kérdezték. Fotó: Fehér Gábor

Nagy felelősség hárul a történelemmel foglalkozó szakemberekre

A beszélgetés elején Fertőszögi Péter kifejtette, hogy napjainkban sajnos az emberek elfelejtik a történelmet, pedig a jelen megéléséhez fontos lenne az ismerete. Úgy látja, hogy a XXI. század emberét csak a saját kora érdekli, és ez sok változást hoz az élet számos területén, így a kultúrában, a művészetben is. Ódor János ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy a mindennapokat jellemző információs zuhatagban nagy felelősség hárul a történelemmel foglalkozó szakemberekre, hogy megtalálják a közös hangot a ma emberével, és hogy segítsenek neki megtalálni azt, ami érdekelheti, és ami így hozzá tud tenni a kultúrájához, az identitásához.

A történelmi filmekről szólva Fertőszögi Péter többek között azt mondta, hogy azok tudnak igazán érdekesek lenni, amelyek egy új történelmi szeletet mutatnak be, mint ahogy teszi ezt a Hunyadi is. Kiemelte a történelmi művészeti alkotások, így a filmek kapcsán is, hogy azért kell bemutatni a történelem legfontosabb eseményeit, még ha azok fájóak is, hogy azok példát mutassanak a későbbi generációknak.

Hunyadi János nagy hazafi volt

Hunyadi János kapcsán azt hangsúlyozta, hogy a nándorfehérvári diadal önmagában nem volt elég ahhoz, hogy aztán hetven évig távol tartsák a törököt. Ahhoz az is kellett, hogy utána jött Mátyás, aki felismerte az ország gyengeségét, hiszen olyan erőfölény volt a török birodalom és a magyar királyság között, amit nem lehetett áthidalni. Ezért a védekezés mellett döntött, amelyet kevesebb erővel meg tudott tenni. – Mátyás nekem sokkal zseniálisabb uralkodó, mint amilyen az apja volt, aki egyszerű katona volt. Az egyszerű természetesen idézőjelben. Mert nagy hazafi volt. De a jövőt, hogy mit kell csinálni, azt igazán Mátyás látta – fogalmazott a szakember.