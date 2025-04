Megjött a húsvéti nyuszi – Több száz tojás díszíti a városközpontot (videóval + képgalériával)

Igazán látványos változás zajlik Szekszárd központjában. A Liszt Ferenc és a Szent István tér környékén az út mellett található facsemetékre több száz színes tojás formájú dekorációs elemet helyeztek fel az Alisca Terra Nkft. munkatársai. Ezzel viszont még nem ért véget az ünnepváró dekorációk kihelyezése. A héten még egy nagyjából 3,5 méter magas tojás kerül a központba, és egy hatalmas fészket is kialakítanak a szakemberek.

Látványosan közelít a húsvét Fotó: Denes Martonfai

Ezek mellett több virágágyásba is jut majd a díszekből. Az Alisca Terra munkatársai az elmúlt időszakban különösen nagy gondot fordítanak a város megszépítésére: karácsony előtt és Valentin-nap alkalmából is feldíszítették a köztereket. Mindezek ellenére gyakran kell rongálókkal is küzdeniük.