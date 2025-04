Tesztelje magát! 31 perce

Húsvét ünnepe: kvízelítő a terített asztal ételei mellé

Különleges napoknak vagyunk most részesei. Húsvét ünnepe összekapcsolódik vallással, kultúrával, szokásokkal és történelemmel is. Most egy olyan, szórakoztató és egyben kihívásokkal teli tudáspróbát kínálunk, amely segít felmérni, mennyire jártas valaki a húsvét világában.

A látszat ellenére húsvét ünnepe, mint egy különleges kvízelítő központi témaköre, elég sok nehézséget okozhat a játékos kedvű olvasók számára. Mert ha például az a kérdés, hogy melyik virág az ünnepkör jelképe, akkor máris egyaránt elénk színesedik a nárcisz, a liliom és a barka. Avagy, ha a húsvéti sonka eredetét kutatjuk, akkor időben több, egyaránt hiteles forráshoz érkezhetünk. Húsvét ünnepe ízletes étkeket kínál az ínyenceknek, akik kvízjátékunkban is nyugtázhatnak finomságokat

Fotó: Balázs Attila Húsvét ünnepe elhozza az újjászületést Éppen ezért jelen húsvéti tudáspróbánkat igyekeztünk úgy összeállítani, hogy megoldásaiban egyértelmű legyen. Ha van olvasónknak némi ideje arra, hogy ismereteit ezekben a napokban is tesztelje, akkor máris velünk tarthat. Kiderítheti, hogy mennyire tartozik az igazi húsvét-szakértők közé! Jó szórakozást és kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! De ebben a jeles, tavaszias, illatokat és ízeket felsorakoztató időszakban se feledje: a megadott három-három válasz közül minden esetben csak egy a helyes!

1. 1. Mire emlékezünk húsvétkor? Jézus Krisztus keresztelőjére Helyes válasz Rossz válasz Jézus Krisztus feltámadására Helyes válasz Rossz válasz Jézus Krisztus keresztre feszítésére Helyes válasz Rossz válasz 2. A nyúl mellett melyik állat kapcsolható ugyancsak gyakran a húsvéthoz? Ló Helyes válasz Rossz válasz Szamár Helyes válasz Rossz válasz Bárány Helyes válasz Rossz válasz 3. Mi kerül a leggyakrabban a hazai húsvéti asztalokra? Halászlé, töltött káposzta, rétes Helyes válasz Rossz válasz Sonka, tojás, torma Helyes válasz Rossz válasz Lencseleves, malacsült, virsli Helyes válasz Rossz válasz 4. Mit jelképez a húsvéti tojás? Újjászületés, megújulás Helyes válasz Rossz válasz Bőség, termékenység Helyes válasz Rossz válasz Tavasz, friss kezdetek Helyes válasz Rossz válasz 5. Melyik korból maradt ránk a tojás festés szokása? Ókor Helyes válasz Rossz válasz Középkor Helyes válasz Rossz válasz Újkor Helyes válasz Rossz válasz 6. Valószínűleg mely területről ered a húsvéti tojásfa? Német Helyes válasz Rossz válasz Angol Helyes válasz Rossz válasz Francia Helyes válasz Rossz válasz 7. Melyik magyar államférfi írta a híres húsvéti cikket? Kossuth Lajos Helyes válasz Rossz válasz Deák Ferenc Helyes válasz Rossz válasz Széchenyi István Helyes válasz Rossz válasz

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!