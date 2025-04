Idén is bérelhetünk nyuszikat. Tolna városából például néhány ezer forintért már haza lehet vinni a nyulakat a húsvéti ünnepekre.

Nem kell megvenni, idén is bérelhetünk nyuszikat a húsvéti ünnepekre. Fotó: Makovics Kornél

Idén is bérelhetünk nyuszikat

Fazekas Sándor, a tolnai FamilyZoo Állatsimogató tulajdonosa lapunknak elmondta, hogy az állatsimogatóban nevelődött nyulak már igencsak szelídek, elfogadják a gyerekek simogatásait. A nyuszikat az sem zavarja, ha emelgetik őket vagy a gyerekek ölbe kapják, hozzák-viszik a nyuszikat. – Érdemes elkerülni, hogy a húsvéti ünnepek alatt fűvel, káposztával etessük a nyulakat, mert például a friss fű felfújhatja a tapsifüleseket, amitől el is pusztulhatnak. Ha mindenáron fűvel akarjuk etetni a nyuszikat, akkor egy-két napos fonnyadt zöldet adjunk nekik. A legmegfelelőbb táplálék azonban továbbra is a nyúltáp, a szemes takarmány – tanácsolja Fazekas Sándor. Tolna vármegyében több helyen is van állatsimogató, amelyek a húsvéti időszakban is nyitva lesznek a nagyközönség előtt. Például Őcsénybe, Simonytornyára is mehetünk nyuszikat simogatni, ahol más állattal is találkozhatunk, például tengerimalaccal, kecskével, birkával, pónilóval, szamárral, lóval, lámával, emuval, fácánnal, kacsával és libával.

A bérelhető nyuszik szelídek és barátságosak. Fotó: Makovics Kornél

Otthoni tapsifülesek

Szekszárdi családapa lapunknak elmondta, hogy Decsen, édesanyjánál van egy nyuluk, amelyet elneveztek Bélának. Nagyszőrű dísznyúl és már kétéves. Családi ház környezetében él, egy kis ólban. Hozzátette: mivel családjával sokat látogatják az édesanyját, a gyermekei nagymamáját, így az idei húsvétot úgy teszik különlegessé a gyerekek számára, hogy az ünnepi időszakban Bélának visznek egy másik nyuszit, azaz kap maga mellé egy nyúlpárt.