Megvan az időpont, mutatjuk, mikor lesz az időközi választás

Összeült Dunaszentgyörgyön a Helyi Választási Bizottság (HVB), és kitűzték az időközi önkormányzati választás időpontját. Mint ismert, április elején feloszlatta magát a testület, ezért van szükség polgármester és képviselők választására. A HVB határozata alapján 2025. június 29-én, vasárnap lesz az időközi választás a településen.

Időközi önkormányzati választás lesz Dunaszentgyörgyön. Fotó: Molnár Gyula

Májusban kezdődik az időközi önkormányzati választás kampánya

Ajánlóívet április 21. után lehet igényelni a helyi választási irodától, a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát április 24-én állapítják meg. A jelöltet legkésőbb május 26-án 16 óráig kell bejelenteni a helyi választási irodának, és átadni részükre a kitöltött ajánlóíveket. A kampány időszak május 10-től június 29 19 óráig tart.

Egyhangúlag szavazta meg a testület a feloszlatásról szóló határozatot. Fotó: Molnár Gyula

A dunaszentgyörgyi képviselő-testület április 3-án oszlatta fel magát, amikor az októberi megalakulás óta erre legkorábban lehetőségük volt. Az ok, hogy Kirnyákné Balogh Mária, a jelenlegi polgármester több esetben is olyan magatartást tanúsított nyílt színen, amely megbotránkozást váltott ki. A képviselők egységesen felszólították a lemondásra, de mivel erre nem volt hajlandó, feloszlott a testület. A polgármesteri tisztségért Kirnyákné Balogh Mária és a jelenlegi alpolgármester, Moncz Gergely is elindul.