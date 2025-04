Sokak vágya bekerülni egy idősek otthonába – lehetetlen?

A Központi Statisztikai Hivatal tavalyi adatai alapján az elmúlt években 52 154 idős ember élt bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményben. Országszerte 835 idősek otthona gondozott olyan szépkorúakat, akiknek az önmagukról való gondoskodás akadályokba ütközött.

Az idősek otthona biztonságos megoldást nyújt a családoknak az idősek elhelyezésére. Forrás: Shutterstock

Idősek otthona: a bekerülést mindenhol feltételekhez kötik

A férőhelyek területi eloszlása egyenetlen: míg az ország déli részén a kapacitások inkább követik az idősek magasabb arányából fakadó igényeket, a fővárosban – ahol a legmagasabb a születéskor várható átlagos élettartam mindkét nem esetében – a kínálat szűkösebb.

A legtöbb helyen a bekerülést feltételekhez kötik, többek között megnézik a jelentkező életkorát, az életkörülményeit, a szociális helyzetét, valamint az egészségügyi állapotát. Minél inkább indokolt az ellátása, annál nagyobb esélye van bekerülni valamelyik otthonba.

Ellátás a hőgyészi alapítványi intézményben

Hőgyészen, a Platán idősek otthonában – mely a vármegyében az egyetlen alapítványi intézmény – egy felvételi lapot kell benyújtania annak, aki oda be szeretne kerülni. A felvételi lapot a háziorvosnak is ki kell töltenie.

A honlapjukon is közzétették, náluk belépéskor az egyszeri hozzájárulás összege 3 millió forint, a havidíj pedig 175 és 200 ezer forint között van. Ezért teljeskörű ellátást biztosítanak. Vannak egyágyas, kétágyas és háromágyas szobáik is, saját fürdőszobával. Az épület akadálymentesített, van lift, naponta takarítanak. A férőhelyeik száma 99, az orvos hetente kétszer érkezik, ápolást viszont éjjel-nappal végeznek. Az otthont egy nagy park veszi körül, ahol sétálni, pihenni is lehet. Ebben az intézményben a várakozási idő fél év körül van.

Ahol olcsóbb az ellátás, ott sokan állnak sorba

A leghosszabb várakozási idő a vármegyében a szekszárdi Szociális Központhoz tartozó idősek otthonába való bekerülés esetében van. Állami fenntartású intézményről van szó, ahol jellemzően csak szekszárdi időseket fogadnak 2-3 ágyas szobákban. Sokan állnak sorba azért, hogy bekerülhessenek az intézménybe, ahol akkor szabadul fel egy ellátási hely, ha elhunyt egy lakó.