Délelőtti csúcsforgalom, az idegek pattanásig feszülnek. Egy idős sofőr kapaszkodik a kormányba, mintha az élete múlna rajta, és végülis tényleg van benne valami. Lassan halad, tartja a sort. Dudák harsannak, türelmetlen autósok morognak, egyikük életveszélyes manőverbe kezd – mert siet. Mintha pár perc megérné a rizikót, hiszen nem csak a saját épségét kockáztatja.

Meddig vezessenek az idősek?

Közben én figyelek. Nem sietek, elindultam időben. Talán érdemes lenne másnak is így tenni. De közben azon is elgondolkodom: vajon meddig kellene vezetni? Van egy pont, amikor már nem csak a saját, hanem mások biztonsága is múlik ezen. Talán ezt is érdemes lenne mérlegelni.