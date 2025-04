Kiabálás, jajgatás hallatszott a térről, sok sebesültet kellett ellátni (fotók, videó)

A Magyar Vöröskereszt az idei évben már 54. alkalommal szervezi meg elsősegélynyújtó versenyét. A győztes csapat tagjai az országos megmérettetésen képviseltethetik iskolájukat és természetesen a vármegyét. Gulyás Katalin azt mondja, több olyan iskola is van, ahol a pedagógusok komolyan gondolják az elsősegélynyújtást. Ilyen a szekszárdi Baka vagy az Egészségügyi Szakközépiskola, Tamásiban, Györében is rendszeresen készítenek föl gyerekeket és a legjobb ötöt hozzák el a versenyre. Ezek azok az intézmények, akik majd minden évben képviseltetik magukat a találkozón. A verseny lebonyolításához partnerként a pihenő állomásokon csatlakozott a rendőrség és a katasztrófavédelem is.

– Az a tapasztalatunk – mondja Gulyás Katalin –, hogy akik rendszeresen részt vesznek ezen a versenyen, nem szakadnak el az egészségügytől. Többen vannak a korábbi résztvevők között, akik ápolók, mentősök vagy orvosok lettek a későbbiekben.