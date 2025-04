Teher alatt nő a pálma: így lett vállalkozóból chili király Bárdos Viktor

Bárdos Viktor gyerekként állatorvos akart lenni, az állatok és a természet szeretete pedig végigkísérte életét. Dolgozott fuvarozóként, építőipari vállalkozóként, de igazi útját csak később találta meg a Janchilivel – a csilipaprikák világában.

A Janchili termékei mostantól a Bikácsi Hús üzleteiben is kaphatóak

Fotó: Mártonfai Dénes

Két év csend, ami mindent megváltoztatott

Amikor az élet megálljt parancsolt, Viktornak két évre kényszerpihenőre kellett mennie. Ez idő alatt nemcsak új terveket szőtt, de a természethez is visszatalált. A Nyéki-hegyen, szinte a semmiből építette fel chili birodalmát, ahol újra alkothatott. Így született meg a Janchili márka.

Az első magtól az ország kedvencéig

Viktor nemcsak chilipaprikát termesztett: szenvedélyét, kitartását és maximalizmusát is belefűzte minden egyes palántába. A Janchili kézműves szószai, fűszersói és szalámijai hamar népszerűvé váltak – először a helyiek, majd az egész ország körében. Ma már az egész vármegye egyik legismertebb ízkülönlegességének számítanak. A hegy lankáin termesztett chili igazi különlegesség, ami ilyen formán őrzi meg természetes erejét és ízét.

Tolna büszkesége, a Nyéki-hegy kincse

Bárdos Viktor neve már nemcsak Tolnában, hanem országosan is egyre ismertebb. A napokban Szabó Balázs osztott meg közösségi oldalán egy posztot: Mostantól a legendás Carolina Reaper, a különleges Tormás chili, és számos egyéb kézműves finomság elérhető a Bikácsi Hús boltjaiban is, szuper áron. Tolna büszkesége most már még többekhez jut el – nem véletlenül.