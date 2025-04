Az egész ország a feje tetejére állt Tamási miatt

A Mézga család különös történetei újra életre keltek, ezúttal egy 24 órás vetélkedő keretében, amelynek kiindulópontja évtizedek óta Tamási. Húsz év tapasztalattal a hátuk mögött álltak neki ismét a TMSZC Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium oktatói, hogy megszervezzék azt a játékot, mely az utóbbi években túlnőtt a régió határain is. Az első Kalandőrületre az iskola 50. születésnapján került sor.

Dinoszaurusz csontokkal is dolguk akadt a diákoknak a 24 órás Kalandőrület során

Tamásiból hódítja az egész országot a Kalandőrület

– Az első játéknak óriási sikere volt, és nekünk is olyan lökést adott, hogy nem volt kérdés a folytatás – mondta Balassáné Herczeg Szilvia igazgatóhelyettes, aki már sok éve a verseny egyik főszervezője. Eleinte csak Tolna, Somogy és Baranya vármegyei iskolák játszottak, mára eljutottunk oda, hogy idén Győrből, Csurgóról, Bajáról és Szegedről is voltak játékosaink, és természetesen a vármegye több iskolája is kiállította a maga csapatát. Nagyon fontos, hogy nincs vályis csapat, hogy még véletlenül se vetődjön fel a hazai pálya bármilyen előnye – hangsúlyozta az igazgatóhelyettes. A Kalandőrület ugyan Tamásiból indult, de a benevezett iskolák a saját településükön játszanak. Így mondhatjuk, hogy az országot lefedő hálózatba csatlakoznak a résztvevők.

Senki nem tud semmit az elején

Összesen 11 iskola jelentkezett az idei felhívásra. Az a szabály, hogy a jelentkezők nem tudnak egymásról, nem tudják, hány csapat van, és azt sem, hogy milyen kalandok várnak rájuk, azok kivitelezésében ki, hol tart. Egy biztos pont van a játék kezdetén: mindenki egyidőben kapja meg az első kalandot, és ki-ki a maga tempójában halad. Fontos, hogy minden csapat a saját iskolájában, környezetében oldja meg a feladatokat, amelyeket online kapnak meg. Aki a 24 óra alatt a legtöbb kihívásnak meg tud felelni, az a győztes.

A dinoszauruszok korától, a középkori várakon át, a Mézga családig sok minden szerepet kapott a 24 órás dzsamborin

Mézgáék és az időgép

A szervezők minden évben egy kerettörténetre építik fel a játékot. Idén a sokak által közkedvelt és valóban kortalannak, vagy inkább generációkon átívelőnek nevezhető Mézga család története elevenedett meg, ők rabolták el ugyanis a kincsesládát, így a diákoknak az ő nyomaikat kellett követniük a játék során. Volt a feladatok között videofilm- és családi tabló készítés, egyiptomi táncjelenet, de ősi dinoszaurusz maradvány kövekből és gallyakból való megépítése is. Aladár időgépének segítségével, melyet az egyik feladatban meg is kellett építeni, utazgattak a résztvevők a történelmi korszakok között. – A játék legnagyobb értéke a közösség építésében rejlik, és nem csak a gyerekek, de a felkészítő tanárok és mi magunk, a játék előkészítésével is komoly együttműködésben vagyunk. Az a visszajelzés, hogy az amúgy is összetartó csapatoknak ez a 24 óra nagy lökést ad a kapcsolataik ápolásában, összekapcsolja a résztvevőket, hiszen a versenyt megelőzően a felhívás megjelenése után már dolgozniuk kell közösen – mondja Balassáné Herczeg Szilvia. Az idei játék sikerén megosztozott a bonyhádi TMSZC Perczel Mór Technikum és Kollégium és a Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda csapata.