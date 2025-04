Újra lenyűgöző panoráma fogadja az ide látogatókat (képgalériával és videóval)

Folyamatosan szépül Szekszárd

Az Alisca Terra munkatársai az elmúlt időszakban különösen nagy energiával dolgoznak azon, hogy Szekszárd közterei valóban rendezettek és szépek legyenek. Munkájuknak most ismét kézzelfogható eredménye van.

A város központjában is zajlik a tavaszi és ünnepváró dekorációk kihelyezése. A Liszt Ferenc és a Szent István tér környéki facsemetéken már több száz színes tojás díszeleg, és hamarosan egy hatalmas, 3,5 méteres tojás, valamint egy óriás fészek is helyet kap a város szívében. Emellett számos virágágyást is ünnepi díszbe öltöztetnek a szakemberek.

Az Alisca Terra közterületeket szépítő akciói az elmúlt hónapokban is nagy figyelmet kaptak: karácsony előtt és Valentin-nap alkalmából is különleges díszítésekkel lepték meg a városlakókat. A közösség megbecsülése mellett azonban gyakran rongálások is nehezítik munkájukat.