Dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa azt tapasztalja, hogy a társállatok gazdái gyakran gondolják úgy, hogy az állatot „el kell altatni”, mert már öreg és láthatóan beteg. Kedvenc állataink azonban életet érdemelnek.

A fotón veszettség elleni eboltás látható. Kedvenc állataink sok esetben megmenthetők. Természetes haláluk könnyebben elfogadható veszteség

Fotó: Mészáros János

Kedvenc állataink és az eutanázia

Előfordulhat, hogy az állat öreg és beteg, de az esetek jelentős részében az időben elkezdett szakszerű kezeléssel az állat élete megmenthető vagy meghosszabbítható, főleg, ha olyan betegségben szenved, aminek nincs köze az életkorhoz és az öregség csak látszólagos oka volt a rossz állapotnak.

– Az utóbbi több mint tizenöt évben, amióta a konvencionális nyugati típusú gyógyítás kiegészítéseként homeopátiát is alkalmazok, körülbelül a tizedére csökkent azoknak az eseteknek a száma, amikor kénytelenek vagyunk a gazdával együtt az eutanázia mellett dönteni. Egyrészt az állatok inkább gyógyulnak meg néha reménytelennek látszó betegségekből is. Másrészt a tényleg gyógyíthatatlan betegségek esetén – mint például a rákos daganatok – az életminőség olyan mértékben javítható, hogy végül az állat természetes módon hal meg, gyakran éjszaka, álmában – tette hozzá dr. Jakab Ferenc állatorvos. Ismertette, hogy a természetes halál mindenki számára könnyebb szívvel elfogadható veszteség, mint az élet erőszakos kioltása, még ha az az állat szenvedésének megszüntetése érdekében történik is.