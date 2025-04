Még négy napja van, hogy fizessen, aztán jön a késedelmi pótlék!

A gépjárműadó befizetése minden évben egy elengedhetetlen feladat, a közelgő határidő ellenére azonban több millió magyar autós „lóg” még az összeggel — számolt be róla a közlekedéssel kapcsolatos hírek központja, a vezess.hu. Tavaly óta egy összegben kell rendezni a súly- vagy teljesítményadónak nevezett díjat. A NAV-val nem éri meg újat húzni, aki nem fizet időben késedelmi pótlékot fizet.

Idén egy összegben, április 15-ig lehet befizetni a gépjárműadót, aki késik az késedelmi pótlékot fizet.

Forrás: MW/illusztráció

Késedelmi pótlék jár annak, aki elfelejti befizetni az összeget

A kormány 2024-ben azért is döntött a befizetés módosítása mellett, mert az adózók nagy részénél az évi kétszeri fizetés során sokszor megtörtént, hogy elfeledkeztek a második részletről. Aki nem tartja be a határidőt, annak késedelmi pótlékot kell fizetnie a NAV-nak. Van azonban egy kivétel, méghozzá az, hogyha 1000 forintnál kisebb a késedelmi pótlék mértéke, mert akkor nem szól külön a NAV, hanem az adós görgeti tovább a tartozását. Az összeg egyébként öt év elteltével el is évül. Amennyiben ennél nagyobb összegre rúg a késedelmi pótlék, arról értesíti az érintett autóst az adóhivatal. A pontos összeg kiderítéséhez a NAV készített egy pótlékszámító kalkulátort is.

Gépjárműadó: április 15 a határidő

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerint az április 15-i határidőig még 3 millió adózónak kell teljesítenie a gépjárműadó befizetését. Eddig 300 ezren fizették be az idei penzumot, többségük, azaz közel 200 ezren az adóhivatal mobilalkalmazásán keresztül tett eleget kötelességüknek.

A gépjárműadó idén is átutalható a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó-bevételi számlára, illetve a határozatban szereplő fizetési linken is gyorsan befizethető. A leggyorsabban a NAV-mobilalkalmazás „Gépjárműadó” fülén lehet megejteni a befizetést, fontos, hogy átutalásnál a közlemény rovatba nem a rendszámot, hanem az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni!