Kétszázezer forint bírság, ennyit kaphatnak a gyártók

A Somogy Vármegyei Hírportál, a Sonline számolt be arról, hogy a cégeknek új hulladékgazdálkodási szabályokat kellett megtanulniuk. Az úgynevezett EPR rendszer a gyártókat kötelezi, hogy teljesítsék a kötelezettségeket a csomagolóanyag lebontása és a csomagolások előállítása terén, hogy a körforgásos gazdálkodást nyomon lehessen követni. Áprilistól kétszázezer forint bírság vár a gyártókra.

Kétszázezer forint bírság, ennyit is kaphatnak a gyártók. Minden műanyag palackon és alumínium italosdobozon ott kell lennie az 50 forintos termékdíjat jelző címkének, ez kötelező Fotó: Mediaworks

Kétszázezer forint bírság

A Mohu Hulladékgazdálkodási Zrt. a honlapján tájékoztat arról, hogy az európai uniós hulladékgazdálkodási irányelveknek megfelelően 2023 júliusától hazánkban is egyes termékek körforgásos hulladékkezelésének költségeiért a gyártók, a termelők a felelősek. Ezt hívják kiterjesztett gyártói felelősségnek: EPR-nek. A gyártóknak 2025. április elsejétől kell regisztrálniuk a Mohunál is, tehát néhány napja már elkezdődött a folyamat. A gyártók regisztrációs és díjfizetési kötelezettsége 2023-tól a csomagolásokra, gépjárművekre, textil termékekre, fából készült bútorokra is kiterjed. További részletek a Világgazdaság cikkében olvashatóak.