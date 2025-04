Figyelem! Ha királyné szeretne lenni, most jelentkezzen!

Nem mindennapi álláshirdetést tett közzé a Gödöllői Királyi Kastély a facebook-oldalán. Németül beszélő tárlatvezetőt keresnek teljes munkaidőre. Erzsébet királynét, azaz Sissit kell életre kelteni korhű ruhában. A jelentkezőknek legalább középfokú német nyelvtudással kell rendelkeznie, és előnyt jelent az idegenvezetői tapasztalat, illetve Erzsébet királyné életének és a kastély történetének ismerete. A majdani tárlatvezető feladata lesz tematikus és normál múzeumi túrák vezetése, korhű megjelenés rendezvényeken, Erzsébet királyné hiteles megjelenítése.

Erzsébet királynét személyesítheti meg az, aki megkapja az állást

Ferenc Jóska már jelentkezett is

Az egyik érdeklődő érdekes és vicces kommentet írt a hirdetés alá: „Jelentkeznék az állásra! Anyanyelvi szinten beszélek németül, angolul, magyarul. Van múzeumi tapasztalatom, idegenvezetői végzettségem! Egy bibi van, hogy nem Erzsike vagyok, hanem János! De ha eme jelentéktelen gondtól eltekintünk, akkor ideális jelölt vagyok a munkakör betöltésére! Sőt, vannak ötleteim 2 az 1-ben. Lehetek egyszerre Ferenc Jóska is."

Koronája már van

Egy másik kommentelő pedig ezt írta: „Azt hallottam, olvastam Erzsébet királynéról, nem voltak jó fogai. Hát, nekem is van jó pár tömésem, koronám. Azt gondolom, ha van egy kis „esélyem", a fejemre is rákerülhet. Sokat nem tudok németül, de sebaj. Alakom se', korom nem felel meg a követelményeknek, de van fenékig érő hajam. Ha akad egy jó fodrászuk, fogorvosuk, már holnap ott vagyok. Privát üzenetet várok. Munkabér már nem is érdekel.

Viccen kívül

Szóval viccen kívül ez az álláshirdetés valóban izgalmas munkalehetőséget kínál, nem véletlen, hogy többen eljátszottak a gondolattal, mi lenne, ha alkalmas jelöltként rájuk esne a munkáltató választása.