A szocialista importot felváltották az újabb modellek, de a nosztalgia máig megmaradt

Rengeteg érv szól a kismotorok mellett, ami miatt sokan választják ezeket a városi és kistelepülési közlekedéshez egyaránt praktikus járműveket. Bár szabályos keretek között nem a leggyorsabbak, és hosszú távra sem éppen ezek a járművek a legalkalmasabbak, de alacsony költségeik és egyszerű adminisztrációjuk miatt igazán népszerűek.

A kismotorokat akár azonnal el lehetett hozni a szakboltokból. Forrás: Fortepan

Ahogy arról a Magyar Nemzet cikkében is megemlékeznek, nagyjából az ötvenes-hatvanas évek fordulójára tehető, amikor Magyarországon elkezdtek meghonosodni az 50 köbcentis kismotorok. Berva és Panni néven hazai gyártású modellek is felbukkantak, tömegesen azonban nem ezek a bájos, de kezdetleges szerkezetek, hanem a szocialista importból érkező, változatos minőségű járgányok (Simson, Romet, Komar, Jawa Mustang stb.) terjedtek el. Ezek nosztalgiája máig megmaradt, de a közlekedésben mára főként a nyugati és japán modelleké lett a főszerep.

Bár a kismotor nem minősül gépjárműnek, ittasan tilos vezetni

A segédmotoros kerékpár nem minősül gépjárműnek, belső égésű motorja legfeljebb 50 köbcentis lehet, a legnagyobb tervezési sebessége pedig nem haladhatja meg a 45 kilométer/órát. Mindegyik vezethető autós (B-s) jogosítvánnyal, vagy AM kategóriás engedéllyel is. Utóbbihoz nem kell orvosi alkalmassági vizsgálat, ráadásul 14 év az alsó korhatára, így már a középiskolás korosztály számára is szóba jöhet. Azt azonban fontos hangsúlyozni, hogy ittasan tilos kismotort vezetni, utas nem szállítható rajta, és kötelező a bukósisak viselése. A KRESZ arról is rendelkezik, hogy segédmotoros kerékpárral legfeljebb 40 kilométer/órával szabad közlekedni (ez nem azonos a tervezési sebességgel). Az autópálya tabu, miként az egyéb többsávos utakon – a balra kanyarodás kivételével – a belső sáv is. Ugyanakkor lakott területen kívül a kerékpárúton is lehet kismotorral közlekedni, legfeljebb 30 kilométer/órás sebességgel.

Nincs forgalmi, nincs teljesítményadó

Ami az adminisztratív és egyéb terheket illeti, az 50 köbcentis motoroknak nincs szüksége műszaki vizsgára, vásárláskor pedig sem vagyonszerzési illetéket, sem első forgalomba helyezésnél regisztrációs adót nem kell fizetni. Továbbá teljesítményadót sem vetnek ki a kismotorokra. Forgalmi engedélyük sincs, egyetlen dokumentumuk az adásvételi szerződés, amely alapján kötelező felelősségbiztosítást kell kötni, de ez is csekély összeg, továbbvásárláskor vagyonszerzési illeték, első forgalomba helyezésnél pedig regisztrációs adó sem fizetendő. Forgalmi engedélyük sincs, egyetlen dokumentumuk a (bizony sokszor kétes eredetet is elfedő) adásvételi szerződés, amely alapján kötelező felelősségbiztosítást kell kötni, de ez is jelképes összeg, és itt nincs bonus-malus rendszer. A Fabisz alkusz szervezet adatai alapján azonban tavaly 297 ezer ilyen járműnek volt felelősségbiztosítása, miközben az állományt 650 ezresre becsülték. A költségszámításnál szempont az is, hogy az alacsony, a négyütemű japán vagy olasz robogóknál nagyjából 2-3 liter/100 kilométer körüli átlagfogyasztás.