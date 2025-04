Kitelepítés: mindenki maga dönthetett a sorsáról

Janka nagyszülei 30 kilométerre laktak egymástól Szlovákiában, de nem ismerték egymást. A kitelepítés után egy faluba, Kisjakabfalvára hozta össze az élet a két családot. És bár Janka nagymamája szerelmet, nagypapája házat, földet hagyott hátra, itt az élet újra kezdődött. – Nagyapám okos ember volt – mondja Janka –, de magyarnak vallotta magát, és nem volt hajlandó aláírni a fehér cédulát.

A kitelepítés után találtak egymásra a nagyszülők. A képen a nagypapa az unokákkal, közöttük Jankával

Forrás: Beküldött fotó

– Egy évvel a kitelepítés előtt tudta, hogy el kell majd jönnie – meséli tovább a család történetét –, a pontos dátumát szeptember 28-át is jó előre közölték vele. Választhatott három ház közül, ahova költözhetett, végül egy sváb ajkú családé mellett döntött. De ma azt mondanám, naiv volt, azt hajtogatta: olyan nincs, hogy valakinek elveszik a földjét és a házát, a magántulajdonát azért, mert magyarnak vallja magát. Tévedett. Csúzról, ahol éltek, csak ő jött el, nagyanyám falujából 18 család költözött az új hazába. Nagyapám a költözéskor még a cséplőgépet is magával hozhatta. Azt mesélte: az öregeket külön vagonban szállították, a nagyobb gyerekek pedig vigyáztak az állatokra a vonaton. Tizennyolc vagonba rakodták a holmijukat azok, akik inkább a magyarságot választották. Nagyapám háza később a helyi iskolának adott otthont.

A nagyszülők

Forrás: Beküldött fotó

Kitelepítés után más az itthon és az otthon

Janka nagyszüleinek családjában nem csak ők találtak párra a másik családjában, további hét házasság erősítette a köteléket. Borzalom, hogy el kellett jönniük, otthagyni a múltjukat, a szerelmüket, a vagyonukat. – De azt is el kell mondani, hogy nagyon sok téves információ kering a kitelepítés mikéntjéről. Másképp zajlott a dolog, mint ahogyan ezt sokan mondják. Mindenki maga választhatta meg a sorsát, a családom azon tagjai, akik kint maradtak, élték tovább az életüket, nyelveket tanultak, és jól élnek ma is – mondja Janka. – Amikor anyukám az utolsó óráiban volt, folyton azt kérte a kórházban, vigyük haza, de neki a haza a Felvidéket jelentette. Nálunk az a szokás, hogyha valaki meghal, a sírjába szórunk onnan származó földet, így volt ez vele is, apukámmal is. Mert ezeknek az embereknek – bár csak egy betű az eltérés – mást jelent az itthon meg az otthon. Mi pedig minden áprilisban megemlékezünk róluk, azokról, akik az itthont választották. Az emlékezők már nem sokan vannak. Nekem – mondja Bodógné Pethes Janka –az a dolgom, hogy emlékeztessek.