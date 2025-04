Húsvét 2025 1 órája

Körmenetek, passiójáték, vigíliák – húsvéti szertartásrend Szekszárdtól Dombóvárig

A kereszténység legnagyobb ünnepe a húsvét, amely Jézus Krisztus szenvedésére, halálára és feltámadására emlékezteti a híveket. A templomok csendjében és az ünnepi liturgiákban most különösen is megérezhetjük a megújulás és a remény erejét. Tolna vármegye településein idén is sokszínű és meghitt egyházi alkalmak várják mindazokat, akik lélekben is szeretnének ráhangolódni a feltámadás ünnepére.

Húsvéti körmenet Szekszárdon az újvárosi templomnál Fotó: Máronfai Dénes-archív

Szekszárdon csütörtökön a szentmise 6 órakor kezdődik, pénteken a csonka mise szintén 6 órakor, nagyszombaton este pedig 8 órakor. A feltámadási körmenet vasárnap a háromnegyed 9-kor kezdődő szentmise után lesz a Béla király téren. Pakson csütörtökön az utolsó vacsora emlékére este hatkor mondanak misét, pénteken délután 4-kor kezdődik a szentmise, 7-kor pedig fáklyás keresztút indul a Jézus Szíve templomtól a belváros utcáin át. Szombaton 6-tól vigíliai szentmise, majd körmenet és ételszentelés lesz. Húsvéti körmenet Szekszárdon az újvárosi templomnál. Fotó: Máronfai Dénes - archív Bonyhádon nagypénteken délután három órakor indul a keresztút a kálváriára. Nagypénteki liturgiát fél öttől előbb Majoson, majd a bonyhádi katolikus templomban tartanak. Nagyszombaton a húsvéti vigília Majoson 16:30-kor, Bonyhádon 20 órakor kezdődik.

Húsvét vasárnap: 7:30 Bonyhád: szentmise a Messinger és Rieger család élő és elhunyt tagjaiért 9:00 Majos: mise György Menyhért lelki üdvéért és betegekért, valamint a Sebestyén és György családért

Húsvéthétfőn 9 órakor Grábócon lesz szentmise. Tolnán szombaton 18 órakor kezdődik a szentmise a római katolikus templomban. Vasárnap 8:30-kor Mözsön, 10 órakor Tolnán, 11:30-kor Bogyiszlón lesz mise. Bátán a Szent Vér kegytemplomban nagycsütörtökön 16 órakor, Bátaszéken a Nagyboldogasszony templomban 18 órakor lesz mise. Nagypénteken 15:30-kor Bátán, 18 órakor Bátaszéken, nagyszombaton pedig 17 órakor Bátán, 20 órakor Bátaszéken kezdődik a szentmise. Regölyben szombaton 17 órakor kezdődik a mise, utána körmenet. Tamásiban 19 órakor lesz a mise, amelyet szintén körmenet követ. Szekszárdi és dombóvári ünnepi alkalmak Szekszárdi Római Katolikus Plébánia A Szekszárd–Paks–Bölcske–Dunaföldvár férfi cursillo csoport szeretettel hív mindenkit április 18-án, nagypénteken tartandó zarándoklatra, amely Bölcskéről indul 8:30-kor, és a Mária úton halad Dunaföldvárra.

A szent három nap és húsvét miserendje Szekszárdon a következőképp alakul: Nagypéntek (ápr. 18.): 9:30 – Keresztút a Remetén 18:00 – Ünnepi liturgia a belvárosi templomban Nagyszombat (ápr. 19.):

9:00–10:00 – Gyóntatás 20:00 – Ünnepi vigília Húsvétvasárnap (ápr. 20.): 7:30 – Újvárosi templom: ünnepi szentmise körmenettel 8:45 – Belváros: ünnepi szentmise körmenettel 18:00 – Belváros: esti szentmise Húsvéthétfő (ápr. 21.): 7:30 – Újváros 8:45 – Belváros Esti mise ezen a napon nem lesz Szekszárdi Református Gyülekezet Nagypéntek (ápr. 18.): 10:00 – Ünnepi istentisztelet a templomban Délután – Ifjúsági alkalom az Ifjúsági Házban Nagyszombat (ápr. 19.): Egyéni csendesség Húsvétvasárnap és hétfő: Mindkét napon úrvacsorai istentisztelet Az ünnep első napján gyermekistentisztelet is lesz A szószéki szolgálatot legátus látja el Szekszárdi Evangélikus Gyülekezet Nagypéntek (ápr. 18.): 10:00 – Úrvacsorai istentisztelet 17:00 – Istentisztelet Zombán Nagyszombat (ápr. 19.): 18:00 – Passiójáték az ifjúság előadásában Húsvétvasárnap (ápr. 20.): 8:45 – Istentisztelet Zombán 10:00 – Úrvacsorai istentisztelet Szekszárdon Húsvéthétfő (ápr. 21.): 10:00 – Úrvacsorai istentisztelet Dombóvári Római Katolikus Plébánia Április 17. (Csütörtök): 18:00 – Nagyboldogasszony-templom, Újdombóvár 19:00 – Jézus Szíve-templom, Belváros Április 18. (Nagypéntek): 15:00 – Keresztút a katolikus temetőben 18:00 – Nagyboldogasszony-templom 19:00 – Jézus Szíve-templom Április 19. (Nagyszombat): 18:00 – Nagyboldogasszony-templom 19:00 – Jézus Szíve-templom Húsvétvasárnap (ápr. 20.): 8:00 – Szent István Templom, Kertváros 9:00 – Nagyboldogasszony-templom 10:15 – Jézus Szíve-templom Húsvéthétfő (ápr. 21.): 8:00 – Szent István Templom 9:00 – Nagyboldogasszony-templom 10:15 – Jézus Szíve-templom Dombóvári Református Egyházközség Április 18. (Nagypéntek): 9:00 – Istentisztelet Április 20. (Vasárnap): 9:00 – Istentisztelet Április 21. (Hétfő): 9:00 – Istentisztelet Dombóvári Evangélikus Egyházközség Április 18. (Péntek): 10:30 – Istentisztelet a gyülekezeti teremben Április 20. (Húsvétvasárnap): 5:30 – Ünnepi istentisztelet 10:30 – Úrvacsorás istentisztelet Április 21. (Hétfő): 10:30 – Úrvacsorás istentisztelet Magyarországi Metodista Egyház – Dombóvári Körzet Április 18. (Nagypéntek): 18:00 – Istentisztelet

Április 20. (Húsvétvasárnap): 10:00 – Istentisztelet Áldott, békés húsvéti ünnepet kívánunk Tolna vármegye minden lakosának!

