Kötelező jókívánság vagy szívből jövő üdvözlet?

Az elmúlt napok napsütéses időjárásának hatására valahogy az emberek kedve is derűsebb lett. Ráadásul a sötét színeket felváltották a vidám, vibráló árnyalatok – a természetben és az öltözködésben egyaránt.

Csodás városkép Szekszárdon. Fotó: Mártonfai Dénes

Sokkal jobb érzés így végig sétálni az utcán. Olyan mintha az arcokon is több lenne a mosoly, és előzékenyebbek lennénk egymással, amit a húsvéti ünnep közelsége is ösztönöz. Boltban sorban állva, ügyeket intézve óhatatlanul fültanúja az ember egy-egy beszélgetésnek, és ilyenkor nem maradhatnak el a kötelezőnek tűnő, ám talán mégiscsak őszinte jókívánságok. Milyen szép is lenne, ha mindig, minden helyzetben ennyire figyelmesek tudnánk lenni egymással!