Derítsd ki most, tedd próbára magad! 53 perce

Te tudod mi a haladási sorrend? – Sok emberen kifog ez a KRESZ-teszt

A biztonságos közlekedés alapja, hogy ismerjük és be is tartsuk a szabályokat. Ebben a KRESZ-tesztben egy olyan forgalmi helyzetet mutatunk be, ahol több jármű és egy gyalogos is jelen van.

Figyeld meg alaposan a szituációt, gondold végig a szabályokat, és tippeld meg, milyen sorrendben haladhatnak tovább a résztvevők! Ebben a kvízben egy gyalogos próbál átkelni az úton ott, ahol nincs zebra. Te tudod, mi ilyenkor a szabályos és biztonságos megoldás? Segítünk a szabályokban, ha nem tudod helyesen megoldani ezt a KRESZ-tesztet

Forrás: liked.hu Sokan rávágják, hogy a gyalogosnak mindenkit megelőzve elsőbbsége van. Mások viszont pont az ellenkezőjét gondolják: szerintük szabálytalanul lépne az útra, hiszen se tábla, se felfestés nem jelzi, hogy itt zebra lenne. Te mit mondasz? Ki jár jól, és ki lép hibásan ebben a helyzetben? A megoldás a sonline.hu-n található meg. Nézzük végig gyorsan a gyalogosokra vonatkozó KRESZ-szabályokat A szabály egyértelmű: ha van a közelben zebra (nagyjából 50 méteren belül), azt kell használni. Ha nincs, akkor is át lehet kelni az úton – de csak bizonyos feltételekkel. Ami szabályos: Ott kelhetsz át, ahol ezzel nem veszélyezteted a forgalmat.

Előnyt kell adnod az autóknak, tehát nem léphetsz ki úgy, hogy emiatt fékezniük vagy kikerülniük kelljen. Ami tilos: Autópályán vagy autóúton (kivéve a kijelölt helyeken).

Ha korlát, elválasztósáv van, vagy az út nem belátható (pl. kanyar, bukkanó, takarás). Ha valaki mégis szabálytalanul kel át, és ezzel veszélyezteti a közlekedést, pénzbírságot is kaphat – a pontos összeg a mindenkori jogszabályoktól függ. Legutóbb a gyalogosokra vonatkozó, őket érintő elsőbbségadási szabályokkal kapcsolatos KRESZ feladványt tettünk közzé. Korábbi KRESZ-tesztjeinek itt találja! Oldja meg az összes feladványunkat!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!