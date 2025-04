Különleges módon védik a város fáit - Ez a trükk!

Szekszárdon idén is folytatódik a platánfák és vadgesztenyék injektálásos növényvédelme – jelentette be Máté Péter alpolgármester. A tavalyi programból kimaradt fákat most kezelik, hogy megóvják a platánokat a platánpoloskától, a gesztenyéket pedig az aknázómolytól.

A fák törzsébe fecskendezik a speciális anyagot

Forrás: Facebook

A látványos beavatkozás során a növényvédő szert közvetlenül a fák szállítónyalábjaiba juttatják, így az hatékonyan eloszlik a teljes növényben, és akár két évig védelmet biztosít. Az injektálás ráadásul a fák vitalitását is erősíti: a tavaly kezelt példányok már bizonyították, hogy könnyebben vészelték át az aszályos időszakokat.

„Sok nagy, szép, idős fánk van Szekszárdon, ezért különösen vigyázunk rájuk” – hangsúlyozta Máté Péter.