Segítséget nyújt Lázár János ennek a településnek

Amint Lázár János mondta, több tucatnyi helyen a Volán biztosítja a helyi közlekedést, de az önkormányzatok egyre nehezebben tudják állni ennek költségeit. „Sok polgármester, függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki, azzal keresett meg, hogy a kormány segítsen a tartozások felszámolásában” – fogalmazott.

Lázár János (j) és Berlinger Attila januárban tartottak közös sajtótájékozatót

Fotó: Mártonfai Dénes

Lázár János: az utas a legfontosabb

A miniszter szerint a cél világos: méltányos megoldásokat kell találni az önkormányzatokkal együttműködve, hogy a közlekedési szolgáltatások biztosítottak maradjanak. Példaként említette Szekszárdot, Szombathelyet, Nyíregyházát és Salgótarjánt is.

„2025-ben számunkra az utas a legfontosabb. A Volán készen áll arra, hogy igazságos, az embereket segítő megoldásokat hozzon” – hangsúlyozta. Az intézkedések több település számára a csődtől való megmenekülést és pénzügyi mozgásteret jelenthetnek a jövőben is.

Amint arról korábban többször is beszámoltunk, januárban Lázár János és Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy az Építési és Közlekedési Minisztériummal való együttműködésnek köszönhetően komoly fejlesztés kezdődhet el a városban. A terv az, hogy teljesen felújítják a meglevő buszpályaudvart, de az is felmerült, hogy talán újat építenek, a mostanitól nem messze, ahol a vasútállomás is található. Eközben arról is írtunk már, hogy Szekszárdra új helyjáratos buszok érkeztek a közelmúltban.