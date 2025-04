Tejet iszik? Kenyeret eszik? A szakértő szerint ezzel árthat a legtöbbet magának

Ünnepi pillanatokkal kezdődött a Léleképítő sorozat legutóbbi állomása. Ez alkalommal, legalábbis az első negyedórában nem a meghívott vendég, hanem a szervező, a házigazda, azaz dr. Tóth Csaba Attila személye került rivaldafénybe. A helyszínen, a Szekszárdi Garay János Gimnázium dísztermében dr. Nagy Ágnes kért szót és méltatta, majd a közönség nevében emlékplakettel honorálta azt az értékrend erősítő munkásságot, ami immár 25 éve dr. Tóth Csaba Attila nevéhez fűződik.

A Léleképítő sorozat legutóbbi állomásán dr. Tóth Csaba Attila (jobb oldalon) dr. Mester Károly személyében agrármérnök-természetgyógyászt köszöntött. Fotó: Mártonfai Dénes

Léleképítő sorozat, ünnepséggel

Csatlakozott az évfordulós méltatáshoz dr. Bali Ildikó is. A vármegyei kórház fertőző osztályának főorvosa, mint a városi önkormányzat kulturális bizottságának tagja gratulált a negyedszázada működő sorozat áldozatos munkát végző szervezőjének. Egyúttal átadta azt az elismerő és köszönő oklevelet, melyet Berlinger Attila polgármester, valamint dr. Fusz György és Máté Péter alpolgármesterek láttak el kézjegyükkel.

Az ünnepelt, aki szemmel láthatóan váratlan meglepetésként élte meg ezt a közjátékot, néhány mondatban köszönetet mondott. Majd tréfásan kijelentette, hogy egyvalamit sajnál, jelesül azt, hogy így vendége, dr. Mester Károly kevesebb idővel gazdálkodhat.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával zajló rendezvényen a szakember mélyreható, életminőségünket, egészségünket alapvetően befolyásoló és meghatározó gondolatokat osztott meg a közönséggel. Mondandóját széles kitekintéssel kezdte: – Az én generációm okozta a Föld történetében a legtöbb kárt, mert gonoszok vagyunk.

Nem mindegy, mit eszik az állat

Ezen megállapítása után saját munkájában szerzett tapasztalataival folytatta, különös tekintettel a jelenlegi állat- és növénytermesztés, valamint az emberi léthelyzet és egészség közötti kapcsolatra. Mint azt felidézte, pályakezdőként még azt nyugtázta, hogy a nagyüzemi sertéstartás mellett is egy koca akár tízszer is fialhatott. Jelenleg ez legfeljebb háromszor fordul elő. Ennek a visszaesésnek oka van. Mint mondta, Magyarország ugyan nem termel génmódosított növényt, viszont importál évente hétszázezer tonna génmódosított szóját, amit megetet az állatokkal. Ez a szója glifozát gyomirtóval fertőzött. Ennek hatása jelentkezik a haszonállat tartásban, azon keresztül az emberek egészségében is.