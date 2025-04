M9-es út építése: megszólalt az államtitkár is! Ezek a részletek!

A korábbi egyeztetésen Somogy és Baranya vármegyéből Gelencsér Attila, illetve Hargitai János is részt vett. Nagy Bálint közlekedési államtitkár azt közölte, hogy egy 60 kilométeres, 2-szer 2 sávos gyorsforgalmi útszakasz valósul meg, amely – egy lekötéssel – Tompa elérhetőségét is biztosítja. A tervek szerint két pihenőhely és egy mérnökségi telep is épül az M9-es építésekor.

A tervezőasztalon javában zajlik az M9-es út folytatásának előkészítése. Fotó: Mártonfai Dénes

Ekkor készülnek el az M9-es tervei

A teljes tervezési szakasz költsége bruttó 7,8 milliárd forint, az átfutási idő 36 hónap. Az idei év végére elkészül az 51-es és az 54-es főút közötti 11 kilométeres szakasz terve, míg 2027-re az 54-es és az 53-as közötti 42 kilométeres szakasz, valamint a Tompáig tartó 6 kilométeres lekötés dokumentációja is rendelkezésre áll majd.

Az államtitkár kiemelte: a beruházás hosszabb távon azt is jelenti, hogy az M9-es északi, Zalát is érintő majdani része közelebb hozza egymáshoz a Nyugat-Dunántúlt és az Alföld déli részét.