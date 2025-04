Többé nem szívják a vérünket!

A magyar szúnyogirtás forradalmi áttöréssel kecsegtet, ezt ígéri egy teljesen új, hazai fejlesztés. Ennek köszönhetőn az irgalmatlan vérszívók likvidálása az eddigi módszerekhez képest nemcsak hatékonyabb lesz, de eleget tesz a magas szintű környezetbarátság kívánalmának is.

A magyar szúnyogirtás új fejezetéhez érkezett a nemrég kifejlesztett, bevetésre váró technológiának köszönhetően

Magyar szúnyogirtás, hatékonyan

Ami azt illeti, jómagam, mint a szúnyogok által kifejezetten, sőt, mondhatni mániákusan kedvelt célszemély, egyetlen könnycseppet sem hullatok a felhő formációban és mélyrepülésben támadó, kíméletlen fenevadak elhullása láttán. Ami azt illeti, Noé ősapánk igazán elhajthatta volna bárkájáról ezeket az aprócska, élősködő és őrjítő viszketést okozó lényeket.

De ez természetesen csak magán probléma és magán vélemény. Találkoztam olyan, irigylésre méltó személyekkel is, akiket valami rejtélyes oknál fogva egy mocsár közepén is békén hagynak a szúnyogok. Illetve ha mégsem, akkor csípéseiket, igazi hősökként, sztoikus nyugalommal viselik. Számukra ez az állat egy a sok közül. Nem is beszélve arról, hogy egy rovartudós nemhogy nem tartja feleslegesnek a világon szinte mindenütt leledző vérszívókat, hanem egyenesen tanulmányokat is ír nélkülözhetetlen szerepükről a természet nagy körforgásában.

Legyen így, kössünk alkut, ha békén hagynak, akkor éljenek ezek a nemszeretem lények, amíg tudnak. Kérdés, hogy meddig, hiszen a vegyi háborúban alkalmazott újabb és újabb, egyre hatékonyabb szerek lassan felénk billentik a mérleget. Így az sem kizárt, hogy valamikor a nem is távoli jövőben a szúnyog is védett állat lesz.