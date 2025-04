Igazi kincs, ha ilyen útlevele van! (videó)

Ezzel az eredménnyel a magyar útlevél a hetedik helyet foglalja el a nemzetközi rangsorban – holtversenyben olyan országokkal, mint Lengyelország, Kanada, Málta és Csehország. Egy ilyen pozíció nem csupán presztízst jelent, de óriási gyakorlati előnyt is az utazók számára.

A magyar útlevél 2025-ben a világ egyik legerősebb úti okmánya

Fotó: Cseh Gábor

Miért számít, milyen útlevél van a zsebünkben?

A Henley Passport Index, amely évről évre rangsorolja a világ útleveleit azok utazási szabadsága alapján, jól mutatja, mennyire fontos az, hogy egy állampolgár melyik ország dokumentumával lépi át a határokat. A magyar útlevéllel rendelkezők jelenleg szinte gondtalanul juthatnak be a világ országainak több mint 80 százalékába, legyen szó üzleti útról, nyaralásról vagy akár tanulmányi célból történő utazásról.

Ez a kiváltság azonban nem csupán szerencse kérdése – sokkal inkább annak az eredménye, hogy Magyarország hosszú távon kiegyensúlyozott külpolitikát folytat, és megbízható partnerként van jelen a nemzetközi diplomáciában.

Hogyan állunk a szomszédokhoz képest?

Bár a magyar útlevél kiemelkedően erős, a térség más országai sem maradnak le sokkal. Szlovénia, Szlovákia és Ausztria szintén előkelő helyen szerepelnek a listán. Ugyanakkor a hetedik hely mindenképpen figyelemre méltó, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy megelőzzük például az Egyesült Államokat, amely utánunk csak a nyolcadik helyen áll a listán.

Globális verseny: kié a legerősebb útlevél?

A lista élén jelenleg három ország – Franciaország, Németország és Olaszország – osztozik, amelyek útlevelével 194 országba lehet belépni vízummentesen vagy egyszerűsített eljárásban. Az ő előnyük minimális a magyarhoz képest, de jól mutatja, mennyire kiélezett a verseny a globális mobilitás terén.

A magyar útlevél sem mindig elég

„A magyar állampolgároknak tehát a világ legtöbb országába történő belépéskor elég felmutatniuk az útlevelüket, azonban vannak olyan nemzetek, akik ezt vízum előzetes igényléséhez kötik. Ilyen például India, Ausztrália, Kuba, Oroszország vagy Vietnám is. Változó, hogy a vízumigénylés miként működik az egyes országoknál. Például az Oroszországba történő belépéshez kizárólag a budapesti orosz nagykövetségen, a debreceni konzulátuson vagy a vízumügynökségen keresztül lehet vízumot kérni. Ezzel szemben Vietnám már e-vízumot is kiállít, vagyis online is lehet beutazási engedélyt kérni az országba.”- írja a vg.hu.