Ők a Kárpát-medence legtehetségesebb diákjai! Szekszárdon mutatták meg, mit tudnak (galéria)

Az MCC ARS című, tehetségszüretnek is nevezett Kárpát-medencei találkozót. Ezen másfélszázan vettek részt, de ekkor volt az egyébként Pesten szokásos KP szombat, s most arra is idejöttek, s így lettek kétszázan a diákok. Az MCC Szekszárdi Képzési Központban olyan tehetségek fordultak meg a hétvégén, mint dr. Margittai Gábor, a Tamási Áron-díjas író, dokumentumfilm rendező, vagy Dénes-Worowsky Marcell zeneművész, karmester.

Az MCC Szekszárdi Képzési Központja bebizonyította, hogy a Z-generáció is tele van alkotó energiával. Fotó: Kiss Albert

Tehetséget szüretelt a MCC Szekszárdi Képzési Központ

A program pénteken a Négyszögletű Kerekszekszárd nevű, nagyjából a művészetekhez kapcsolódó vetélkedővel kezdődött a történelmi belvárosban, szombaton délelőtt pedig a Babits Kulturális Központ rendezvénytermében folytatódott a KP szombat keretében egy pódiumbeszélgetéssel.

Itt köszöntötte a rendezvénysorozat házigazdája, Böröcz Máté képviselő, a központ vezetője, a hazai, erdélyi, felvidéki és kárpátaljai 28 képzési központból érkezett középiskolást. Elmondta, már előzetesen sok színvonalas, ötletes pályaművet kaptak, melyek tükrözik, hogy a fiatalok között sok valódi tehetség van, akik nem csak önmagukért, hanem közösségükért, közösségüknek alkotnak. Beszélt arról is, hogy ezen a versenyen a kulcsszó a közösség, mert az MCC-ben nem csak tanulni lehet, hanem tartozni is valahová. Egy olyan közösséghez, ahol hiszik, hogy a tehetség nem öncélú, hanem egy küldetés. Ebben a szellemben folytatódott a délelőtt, mikor Kautzky Armand színművész és Dénes-Worowski Marcell karmester és zeneművész mondta el gondolatait a művészetekről, a magyar kultúráról.