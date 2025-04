Megtörtént, amire sok szekszárdi várt!

A kellemes tavaszias idő mellett az is jelzi a nyár közeledtét, hogy Szekszárdon a Liszt Ferenc téren kedden délelőtt már elindították a szökőkutat. A szakemberek alaposan kitakarították a medrét, majd rövid időn belül üzembe is helyezték. Szekszárdon egyébként összesen 7 szökőkút található, amelyeket várhatóan hamarosan üzembe is helyeznek a szakemberek.

Kedden délelőtt már üzemelt a Liszt Ferenc téren található szökőkút

Fotó: Mártonfai Dénes