Szolga vagy úr lesz az ember? A mesterséges intelligenciáról vitáztak hallgatók és szakemberek

Ez már a hatodik ilyen tanácskozás, amely egyben a szociálpedagógia mesterszakos hallgatók képzésének is mérföldköve, mondta megnyitójában dr. Nagy Janka Teodóra tanszékvezető egyetemi tanár as PTE KPVK konferencia termében. A majd kétszáz résztvevő előtt a hallgatók számoltak be kutatásaikról, a szakemberek, az aktuális témák legjobb ismerői pedig a legkorszerűbb ismereteket adták át, többek között téma volt a mesterséges intelligencia is a segítő szakmákban.

A mesterséges intelligencia is szóba került a szociálpedagógia szakembereinek szóló konferencián

Fotó: Makovics Kornel

A mesterséges intelligencia a szociális szférában is fontos segítség lehet

Stein Ármin, a braunschweigi Technische Universität munkatársa, Amit a mesterséges intelligenciáról tudni kell címmel tartott rendkívül közérthető előadást. Arról, hogy a hazai és a nemzetközi joggyakorlat miként szabályozza a gyermekek jogait, s hogy mi szolgál védelmükre a digitális környezetben, dr. Kovács-Szépvölgyi Enikő, a győri Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának oktatója beszélt. A pedagógusképzés és a digitális világ kapcsolatáról Svraka Bernadett gyógypedagógusként, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszékén végzett nemzetközi digitális módszertani kutatások eredményeiről beszélt. Arról, hogy a számítógép használat hogyan befolyásolja a gyerekek egyes képességeit és készségeit. Szintén az AI, a mesterséges intelligencia volt Kindl Gábor előadásának témája. Elmondta, bemutatta, hogyan lehet a virtuális térben megjelenni.

Az előadásokat követő hallgatói referátumok a kutatási témák sokszínűségét tükrözték. Szó volt a fogyatékos tanulók ellátásának speciális szükségleteitől, a sport szociálpedagógiai lehetőségeiről, az ellátottak és gondozóik érzelmi kötődésének alakulásáról, a roma szegregátumokban végzett segítő munkáról. Beszéltek a digitális biztonságról, s arról, hogy alakulhat az úr és szolga viszony, hogy a mesterséges intelligenciát egyfajta eszközként használjuk, vagy kiszolgáltatott szerepben a függések és függőségek sorozatát teremtjük meg.

A konferencián átadták a szociálpedagógiai képzés gyakorlati megvalósításában nagyszerű munkát végző Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthonának a most alapított Kiváló Szociálpedagógiai Telephely díjat. A konferencia délután szekcióülésekkel folytatódott.