A mezítlábas tanösvény is környezettudatos jövő felé visz

Olyan szervezetek állnak a tíz éve zajló program mögött, mint az Unesco, a Belügyminisztérium, az Oktatási hivatal, de Áder János volt köztársasági elnök is az egyik arca a kezdeményezésnek. Tamásiban négy éve vesznek részt a témahéten. A cél, hogy a gyerekek elsős koruktól kezdve jussanak életkoruknak megfelelő információkhoz a környezettudatosság témaköréből. Ezért most feladatuk lesz mezítlábas tanösvény, újrahasznosított tárgyak készítése, sőt, rímfaragás is.

Így néz ki egy mezítlábas tanösvény

Fotó: PeterZsolnai

Mezítlábas tanösvény: ez még nem minden

Számos olyan helyi gazdasági társaság is csatlakozik a lebonyolításhoz, ahol a társadalmi szerepvállalás része a fenntartható környezet és az oktatás támogatása. A programok során idén téma lesz a talaj és a levegő védelme, a tudatos vásárlás, a hulladék hasznosítása. De a gyerekeknek verset is kell írni a mesterséges intelligenciáról, melyből kiderülhet milyen ismeretekkel bírnak a témában. Tamásiban az idei évben nemzetközivé fejlődött a környezetvédelmi oktatás ügye. A franciaországi Montigny-en-Gohelle és a németországi Stollberg is testvérvárosa a tolnai városnak, ennek keretében Montigny-en-Gohelle kedvezményezett egy környezetvédelmi filmes projektet, melynek témája, hogy milyen módon valósul meg a környezet védelme a különböző országokban. Mindenki elkészíti a saját filmjét, mely bemutatja a városukban megvalósuló törekvéseket. Ezek segítségével pedig megismerhetik egymás környezetvédelemmel kapcsolatos erőfeszítéseit.