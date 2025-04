Mintát vettek a vízből, a Duna partot belengő bűz miatt

Hetek óta kellemetlen szaghatás keseríti a dunaföldváriak életét. Ahogy arról hírportálunkon is beszámoltunk, a bűz a Duna partot lengi be, és többen a Facebook-on panaszkodtak miatta, hogy már nem csak ott érezni.

Mintát vettek a vízből

Forrás: Facebook

A városvezetés is lépéseket tett az ügyben, és az ezzel kapcsolatos legutóbbi Facebook-bejegyzésben azt írják, hogy „az érintett gazdasági társaságok vezetőivel az önkormányzat felvette a kapcsolatot, személyes megbeszélés is történt. Mindezek mellett a hatáskörrel rendelkező hatóságoknál eljárás zajlik, jelenleg is folyamatban van.

Mindezeken túl az önkormányzat saját költségén, magán akkreditált laborral vízmintát vetetett 2025. április 17-én 4 ponton is. Amennyiben szükséges lesz, dinamikus olfaktometriás szabvány szerinti bűzhatás mérésére is lesz lehetőségük. Nem az önkormányzat hatásköre ezen eljárás lefolytatása, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy a bűzhatás megszűnjön, a természet védelme kellő mértékben megtörténjen.