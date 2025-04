Munkahelyi torna? Na, már csak ez hiányzik!

Egyes, militáns hajlamokat sem nélkülöző ázsiai országokban általános gyakorlat a munkahelyi torna. Nincs kivétel, nincs alibi, pályakezdő és nyugdíj előtt álló kollégák együtt hajladoznak és ugrálnak szigorú vezényszavakra.

A munkahelyi torna kiváltható, például a felvételen látható, tökéletes guggolással is. Fotó: Shutterstock

Munkahelyi torna: megtakarítható

A látszat ellenére nem elsősorban emberbarátságból, szívjóságból van ez a kollektív testmozgás, még akkor sem, ha kedvező a jó képet vágó érintettek számára is. Hanem a tulajdonos jól felfogott érdeke okán van mindez. Hiszen betegeskedő, gyengélkedő, erőtlen, enervált dolgozókkal nem lehet jelentős teljesítményeket, bevételeket elérni.

Egy friss hír szerint a munkahelyi torna kiváltható, megtakarítható. Ugyanis mindössze napi öt perc mozgás is jelentős és jótékony változást hozhat az emberi szervezet számára. Egy ausztrál egyetem guggolást, fekvőtámaszt és súlyemelést végeztetett ülőmunkát végző emberekkel. A hatás módfelett kedvezőnek és nem utolsó sorban itt is jövedelmezőnek bizonyult.

Mindezek alapján meglehet, hogy előbb-utóbb hozzánk is elér ez a kezdeményezés. Talán nem is baj, még akkor sem, ha elsőre esetleg nem is vagyunk kibékülve például a fekvőtámasszal, avagy nem vagyunk elragadtatva a súlyemeléstől. (A guggolás még csak-csak...) De, ahogy mondani szokták, az egészséget, avagy legalábbis a viszonylag jó közérzetet – mert már itt tartunk – nem adják ingyen. Meg kell érte dolgozni és legyünk őszinték: van-e nagyobb szerencse, ha ezt a munkahelyen, munkaidőben tehetjük?