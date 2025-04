Népszerű szolgáltatást szüntet meg a Lidl, ez sokakat érint majd

A változás mögött a vállalat környezettudatos törekvései állnak: évente akár ezer tonnával kevesebb papírt használnak fel, ami nagyjából 20 ezer fa megmentését is jelentheti. A döntés nem légből kapott: az online szórólapok népszerűsége meredeken nő, az elmúlt évben 15%-kal többen böngészték a digitális ajánlatokat, miközben a Lidl Plus alkalmazás felhasználói köre is folyamatosan bővül – tudósít a mindmegette.hu.

És hogy hol történik mindez?

Belgiumban már két évvel ezelőtt elindult az átállás Gentben, Antwerpenben és Brüsszelben, mostanra pedig az ország minden régiójában megszűnik a papíralapú szórólapok házhoz szállítása. A nyomtatott verzió ugyanakkor továbbra is elérhető marad az üzletekben – azoknak, akik ragaszkodnak a kézzel fogható lapozgatáshoz.

A vállalat szóvivője szerint jelentős fejlesztések történtek a digitális felhasználói élmény javítása érdekében, többek között a Lidl Plus app és az online szórólap optimalizálásával.

Bár a változás most még csak Belgiumot érinti, nem kérdés, hogy a digitalizációs folyamat már nálunk is elkezdődött. Tolna vármegyében is egyre többen böngészik a Lidl digitális újságját, így előbb vagy utóbb mi, helyiek is érezni fogjuk a papíralapú szórólapok visszaszorulásának hatását.