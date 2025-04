Nyolc gyermek megy Decsről a döntőbe (galéria)

Mintegy hatvan általános iskolás adott egymásnak találkozót szerdán Decsen, a Faluházban az Egyházmegyei Dankó Ilona szavalóverseny középdöntőjében. A kisdiákok négy kategóriában – 1-2. osztályosok, 3-4. osztályosok, 5-6. osztályosok és 7-8. osztályosok – bizonyították tudásukat.

Mintegy hatvan iskolás adott egymásnak találkozót Fotó: Makovics Kornel

A rendezvényen Kocsis László diakónus köszöntötte a résztvevőket, a gyermekeket, akik Decs mellett többek között Bátaszék, Őcsény, Szekszárd, Várdomb, sőt, Budapest színeit is képviselték a megmérettetésen. Népszerű szerzőnek bizonyult Petőfi Sándor, Reményik Sándor és Zelk Zoltán, de rajtuk kívül is megidéztek költőket a tanulók. Valamennyi kategóriából ketten-ketten jutottak tovább, ez azt jelenti, hogy a május 9-én, pénteken a pécsi döntőn, a Magtár Rendezvényházban a decsi középdöntő nyolc kiválósága mutatkozhat be. A Dankó Ilona szavalóverseny egyébként az 1893–1952-ben Szegeden élt, verskedvelő tanítónőnek állít emléket, aki a vele kapcsolatba került gyermekekkel is megszerettette a versek világát.