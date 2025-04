A beszélő papagáj tenyérből evett

Az okos állatok mindig élményt jelentenek felnőttek és gyermekek számára egyaránt. Nemrég Bogyó, Henrietta és Marci okozott ilyen kellemes meglepetést a Mórágyi Általános Iskola udvarán. Szó szerint szárnyaltak! De ebben nincs semmi rendkívüli, annak ismeretében, hogy a három nevezett „személy” valójában madár.

Az okos állatok egyik képviselője, Marci. Imre István bátorságpróbán nyugtázta, hogy a mórágyi kisdiákok nem félnek etetni a hegyes csőrű arapapagájt

Okos állatok mutattak bravúrokat

Méghozzá nem is akármilyenek madarak ők. Bogyó ugyanis macskabagoly, Henrietta héja, Marci pedig arapapagáj. Mindhárman Imre István, a Földesi Madársuli alapítója és egyúttal vezetője társaságában érkeztek a helyszínre, azaz Mórágy településre. Mint az bebizonyosodott, ezek az égi vándorok nem oktalan állatok, hanem nagyon is intelligens lények. Emellett különleges képességeik is vannak. Hihetetlennek tűnik, de Bogyó gond nélkül képes megtekinteni a háta közepét, Henrietta nemcsak karikán át, de lábak között is hangtalanul és tévedhetetlen biztonsággal siklik, Marci pedig tenyérből etethető tünemény, ráadásul még beszél is ezt-azt!

Ezen bravúrokat a mórágyi kisdiákok a rendkívüli természettani órán szó szerint testközelből nyugtázhatták. Merthogy valóban az orruk előtt suhantak el ezek a tollas állatok, amik azután egy-egy kört megtéve, fegyelmezetten visszaszálltak a gazdához. Imre István elmondta, hogy gyakorlatilag az életét tette fel arra, hogy a lebecsült madarak befészkelhessék magukat az őket megillető, méltó polcra. Bizalom – ez a kulcsszó, ezt a kölcsönös viszonyt igenis létre lehet hozni ezekkel az állatokkal is. Ezért nem repülnek el az ismeretlen messzeségbe, nem hagyják cserben a gazdát.