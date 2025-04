Hogyan tudom eladni az örökölt ingatlant, milyen iratok kellenek hozzá?!

Gyakran visszatérő kérdés olvasóink körében is, miként kell adózni egy megörökölt ingatlan eladása esetén. Az örökölt ingatlan eladása összetett folyamat, amely számos jogi és adminisztratív lépést igényel.

Örökölt ingatlan eladásának a lépései

Az eladás előtt az első lépés az öröklési folyamat befejezése. Aki egy elhunyt hozzátartozójának ingatlanját megörökli, bizonyos esetekben köteles öröklési illetéket fizetni. Jó hír, hogy egyenes ági rokonok, testvérek, illetve házastársak és bejegyzett élettársak között illetékmentes az öröklés. Ugyanakkor például egy nagybácsitól örökölt ingatlan már nem lesz illetékmentes.

Amíg nincs végleges hagyatéki végzés, az ingatlant nem lehet eladni. A hagyatéki végzést a közjegyző állítja ki, aki az elhunyt lakóhelye szerint illetékes. A tulajdoni lap frissítése is szükséges, az örökösöknek be kell jegyeztetniük tulajdonjogukat a földhivatalnál. Ehhez a közjegyzőtől kapott végzést kell benyújtani. A tulajdoni lap frissítését a földhivatal intézi, online vagy személyesen is igényelhető. - mondta az általunk megkérdezett szekszárdi jogász.

A szükséges alapvető dokumentumok

Második lépés: Az eladáshoz szükséges alapvető dokumentumok. Tulajdoni lap – Ezt a földhivataltól kell beszerezni, igazolja az ingatlan jogi helyzetét. Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen kérhető, a tulajdoni lap lekérésének díja változatlanul 4 800 forint, a papír alapú hiteles tulajdoni lap másolat 10 000 forintba kerül. Térképmásolat – Szintén a földhivataltól szerezhető be, főként telekkel rendelkező ingatlanok esetén kérik. Ez az egyik leggyakrabban igényelt adatszolgáltatás a térképmásolat (helyszínrajz), igazgatási szolgáltatási díja jelenleg 5000 forint.

Energetikai tanúsítvány – Enélkül az ingatlan nem adható el. Ezt a tanúsítványt egy erre szakosodott szakértő készíti el, ára általában 20 000–40 000 forint között mozog. Adásvételi szerződés – Az ingatlant csak ügyvéd által ellenjegyzett szerződéssel lehet eladni. Az ügyvéd díja jellemzően az eladási ár 0,5-1 százaléka.