Akár kétmillió forintot is érhet ez a néhány ötforintos!

Kétmillió forintért kínálnak megvételre hat darab ötforintost egy numizmatikai licitoldalon. Egy különleges sorozatról van szó, amely a forint hetvenötödik évfordulójára adtak ki 2021-ben. A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott emlékérmékből hat különböző előlappal összesen 12 millió készült. A különböző változatokon egy-egy betű szerepel az 1946-ban forgalomba került forintérméken megjelent feliratok betűtípusával, amelyek egymás mellé rakva a FORINT szót adják ki.

Az ötforintosokból készült különleges sorozatot a forint hetvenötödik évfordulójára adták ki

Forrás: MNB

A 12 milliós keretből 12 ezer darab első napi, normál verdefényes ötforintos érmét kiadtak hatdarabos, sorszámozott díszcsomagolásban, illetve díszdobozos rolnis csomagolásban, amely szintén hatféle érmét tartalmazott, rolninként ötven érmével. Az előbbiből 1760 darabot, míg az utóbbiból 300 darabot készítettek.

A próbaveretes ötforintosok nem kerültek forgalomba

Szőts Tihamér titkár és pénztáros Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Tolna Megyei Szervezetének titkára elmondta, hogy a legértékesebbek az emlékérmék próbaveretei. Ezeken általában szerepel is a próbaveret kifejezés. Magas értéküket annak köszönhetik, hogy ritkaságnak számítanak, hiszen csak nagyon keveset adtak ki belőlük. A próbaveretes ötforintosokat a Magyar Pénzverő Zrt. egy kereskedőháznak adta ki. Ezek nem kerültek pénzforgalomba, így a lakosságnak, esélye sincs rá, hogy visszajáróként ilyet kapjon.

Országos börze lesz Pakson

A gyűjtők és az érdeklődők azonban más különlegességekkel is találkozhatnak hamarosan, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Tolna Megyei Szervezete ugyanis országos börzét tart május elsején Pakson, az ESZI sportcsarnokában 8 és 14 óra között – mondta Szőts Tihamér, hozzátéve, hogy szinte minden hónapban kiad valamilyen emlékérmet a Magyar Pénzverő Zrt., így aki még csak most érdeklődik a numizmatika iránt, néhány ezer forintos színesfém, és valamivel drágább nemesfém vereteket is talál a kínálatban.