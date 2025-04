Ott csap le a pedofil a gyerekre, ahol a szülő büszkélkedik vele

Itt a jó idő, egyre többet töltenek a kisgyermekeink a szabadban. Többet vannak a látszólag biztonságos játszótereken is. Akár egyedül is lent vannak a játszótéren a nagyobbak. Így egyre több veszély leselkedik is rájuk. Hogyan védjük gyermekeinket a gyerekrablók, a pedofilok támadásaitól, erről kérdeztük Gyenes Józsefnét, a Dunaújvárosi Óvoda igazgatóját, aki néhány fontos dologra hívja fel a kisgyermeket nevelő szülők figyelmét. A cikket olvasóink itt, a Duol.hu oldalon találják.

Gyenes Józsefné igazgató felhívja a figyelmet arra, hogy a pedofilok a közösségi oldalakon vadásznak

Forrás: MW