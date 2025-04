A paksi révészek röviden imádkoztak és hosszan káromkodtak

Paks nevének eredetéhez számtalan legenda, monda kapcsolódik. Ezeket dr. Hanol János helytörténész segítségével elevenítettük fel, aki leszögezte: Paks nevének eredete a történelem homályába vész, és az első feltételezésekért a kora középkor előtti évszázadokig kell visszanyúlni. Ahogy az tudott, ez a limes menti vidék már a rómaiak idején is lakott volt. A latin nyelvű krónikások igen régi római telepnek tartják, és nevét a pax (béke) szóból származtatják. A hozzá kapcsolódó magyarázat szerint az akkori vérzivataros időkben Paks fontos békekötési hely volt, s mindezt erősíti az a tény is, hogy nagyon sok középkori forrásban, sőt térképen is Pax szerepel településnévként.

Limes menti vidékként Paks már a rómaiak idején is lakott volt. Forrás: Paks.hu

Hősiességért a terület volt a jutalom

Más történetírók szerint egy Pakos nevű fejedelem lakott a településen, illetve ilyen néven római telep működött. Volt, aki szerint a Kossuth Lajos utcai evangélikus templom helyén állt a IX. században Páskál pápa egy gyönyörű villája, s az ő nevéből egy kis rövidítéssel és betűcserével a kömlődi dialektus alkotta meg a helynevet.

Egy másik monda szerint Nagy Lajos király életét egy hadjárata során egy Paksi nevű vitéze itt mentette meg, és hősiességért kapta e területet jutalmul. Ennek a történetnek egy színesebb változatát találni Egyed Antal Paks leírása című munkájában. Abban ez a bizonyos vitéz Apostagi Zemere főnemes volt. Ezt az eredetvonalat dr. Hanol János annyival toldotta meg, hogy a Paksy nemzetség levéltárában talált magánfeljegyzésre hivatkozva Hőke Lajos XIX. századi kutató azt állítja: „A nemzetség ősatyja apostagi Szemere Mihály. Ő nyerte adományul V. László királytól Paks vagy Pakos mezővárost, majd utódai azután innen nevezik magukat Paksyaknak.”

Paks nevének első írásos említése 1333-ból származik

A források alapján ma már pontosan tudni lehet, hogy kik voltak Paksy családnév első viselői, és hogyan jutottak hozzá. Az olasz eredetű Rathold (Rátót) nemzetségből származnak, s az oklevelek tanúsága szerint birtokcsere útján jutottak paksi birtokaikhoz 1380-ban. Ettől kezdve használják a Paksy (Pakusy, de Pakus) családnevet, majd egy év múlva az apostagi előnevet is. A város neve tehát ettől családtól sem származhat, hiszen azt csak felvették, és a település neve már fél évszázaddal korábban felbukkan a forrásokban: 1333-ban szerepel először a pápai tized-jegyzékben, amikor Lőrincz paksi pap 23 dénárt fizetett a település adójaként a pécsi egyházmegyének.