Passiójáték lesz a városban több, mint száz szereplővel

A 19. században és még a 20. század elején is voltak a templomokban közösségi színi előadások. Felnőttek, fiatalok adták elő karácsony napján a betlehemest, húsvétkor a passiót vagy más szentek életét bemutató színműveket. Ilyen a magyar kultúrkörben egyedülálló a Csíksomlyói Passiójáték is. 1948 után tilos volt az ilyenfajta megmozdulás, az akkori rendszer derékba törte a templomi színjátszást. Más településeken már évekkel ezelőtt újra kialakult ennek a hagyománya és nagyon jól működik a templomi színjátszás. – Nem kérdés, hogy közösségformáló, és- építő ereje van, ha közösen valami nagyot alkotunk – mondta az esemény egyik főszervezője, Tolnainé Kelemen Bea.

A Passiójáték rengeteg résztvevő szereplésével zajlik majd Beküldött fotó

– A szervezés már hónapok óta zajlik, és a próbák is teljes lendülettel folynak. A helyi közösség tagjai lelkesedéssel készülnek a szerepeikre, hiszen itt most nem csupán egy előadásról van szó, hanem hitünk egyik legnagyobb titkának és örömhírének megéléséről és továbbadásáról – tette hozzá. A díszletek és jelmezek is korhű hangulatot teremtenek majd, így a a nézők még inkább belemerülhetnek a történetbe. A korhű ruhákhoz Ráckevéről sikerült hozzá jutni, Meskó Zsolt rendező jóvoltából.

Passiójáték: a nagyheti események legfontosabb történései

A misztériumjáték a nagyheti események legfontosabb pillanatait mutatja be: Jézus bevonulását Jeruzsálembe, az utolsó vacsorát, az elfogatást, a keresztutat és a keresztre feszítést. A szabadtéri helyszín különleges atmoszférát kölcsönöz az előadásnak, és lehetőséget teremt arra, hogy minél többen részesei lehessenek ennek a megható és felemelő élménynek.

A nagyhét eseményei elevenednek meg

Forrás: Beküldött fotó

A szervezők mindenkit szeretettel várnak április 12-én 14 órakor a Tamási Nagyboldogasszony templom kertjébe.