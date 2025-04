Olyan dolgot vezetett be a Temu, hogy csak ámulnak a magyar vásárlók

A Somogy Vármegyei Hírportál, a Sonline elárulta a titkot, hogyan érkezik meg rekord gyorsasággal a temus csomag.

Hol a temus csomag? A csomagszállítási piacon is óriási a verseny, amelybe a kínai Temu vállalat is beszállt (Illusztráció: Mártonfai Dénes)

Temus csomag

A Sonline ismerteti, hogy a Temu már a múlt évben bejelentette, hogy helyi raktárak létesítésével elindítja a gyorsküldést, vagyis azoknál a termékeknél, amelyek ilyen módon, gyorsan szállíthatóak megtaláljuk a „helyi termék” vagy a „quickship” címkét. A négy napos szállítási időre garanciát is vállal a kínai cég. Ha nem kapjuk meg az előre jelzett időre a terméket, akkor bizonyos összeget jóváírnak a megrendelésünkön.

– Körülbelül öt alkalommal rendeltem már a Temutól, leginkább dekorcuccokat, szőnyegeket, vázát, művirágot – kezdte lapunknak Tolna vármegyei olvasónk. Azt mondja, hogy a legrövidebb idő körülbelül öt nap volt, mire megérkezett a temus csomagja. A leghosszabb pedig talán két és fél hét lehetett.

– Elégedett Temu vásárló vagyok, például azért, mert az első vásárlásomkor kaptam egy e-mailt, hogy nyolcezer forintot spórolhatok, rákattintottam a megadott reklámfotóra, és tényleg úgy volt, hogy levonta a megrendelt termékek árából ezt az összeget. Eddig összesen körülbelül negyvenezer forintot költöttem a Temunál. Azért is érzek elégedettséget, mert a megvásárolt termékek nagyjából olyanok voltak, mint a Temu internetes oldalán látható képeken – tette hozzá olvasónk.

Megbízható Temu

A tapasztalatok szerint a Temu vásárlói a legelején idegenkedtek attól, hogy a kínai óráscégtől szerezzék be a termékeket. Túl színesnek, sőt, harsánynak találták, túl sok reklámmal, és gyanúsan olcsó termékekkel.

– Az első vásárlás előtt azt gondoltam, hogy maximum nem szállítják ki a vásárolt termékeket. Aztán mindent rendben megkaptam. A sok reklámos felület engem is zavar. Ezért nem is nézem naponta a Temu oldalát inkább célirányosan vásárolok. Ezek mellett pedig egyelőre nem tervezem, hogy komolyabb termékeket is vásárolok a Temutól – tette hozzá Tolna vármegyei olvasónk.