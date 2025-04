Így riaszd el a betörőket, adunk hozzá néhány tippet!

A betörésnek minden otthon ki van téve, legyen az egy vidéki ház vagy egy városi lakás. Vannak azonban olyan tényezők, amik mágnesként vonzzák oda a fosztogatók figyelmét. Riaszd el a betörőket, ehhez azonban az kell, hogy a bűnözők fejével gondolkodjunk. Bizonyos dolgok ugyanis jobban felkeltik az érdeklődésüket, és így hamarabb esik otthonunk betolakodók áldozatává.

Riaszd el a betörőket biztonsági berendezésekkel, riasztóval

Forrás: MW/illusztráció

Riaszd el a betörőket biztonsági berendezésekkel

A betörők általában felmérik a házat, mielőtt akcióba lendülnének. Ilyenkor természetesen elsőként megfigyelik, mennyire felszerelt az ingatlan biztonsági berendezésekkel. Ha azt látják, hogy nincs kamera, sem riasztó, hamarabb fognak majd betörni. Az álriasztókat viszont már könnyen kiszúrják sajnos, így azok nem jelentenek túl nagy biztonságot.

A betolakodók sok olyan helyet ismernek, amiket az emberek előszeretettel használnak az otthon tartott készpénz vagy ékszerek, órák elrejtésére. Ilyen a párnahuzat vagy a fiókok alja, és a kanapé huzata is gyakran áldozatául esik egy ilyen bűncselekménynek, amikor a betörők kirámolják a lakást, és óriási felfordulást hagynak maguk után. Az értékeket azonban más helyekre is el lehet dugni, amik nem biztos, hogy a bűnözőknek is eszébe jutnak. Ezenkívül vannak egyszerű módszerek is, melyeket alkalmazva be sem próbálkoznak majd.

Gyanút kelthet, ha állandóan ugyanaz az autó parkol a közvetlen közeledben, de nem a szomszédoké, vagy ha ismeretlen alakok sétálgatnak a ház környékén, esetleg fotózzák azt. Szintén fura lehet, ha egy mondvacsinált indokkal kopogtatnak be, és próbálnak ismerkedni.

Nehezítsük meg a betörők dolgát: kutya, okosotthon

Vannak bizonyos tényezők, amik megnehezítik a betörők dolgát, így kisebb eséllyel próbálkoznak be. Ilyenek a mozgásérzékelő fénnyel ellátott otthonok, nehezen feltörhető ajtók, no meg természetesen a házőrző kutyák. A rendszertelen életet élő lakókat sem szeretik, hiszen itt állandóan ki vannak téve a lebukás veszélyének.

A kutyatartás egyik előnye, hogy a kutyák nagy többsége ugatni kezd, amikor illetéktelen hatol be a lakásba. Néhány házi kedvenc ezt akkor is megteszi, amikor zajokat hall a lépcsőházban vagy az utcán, ami időnként zavaró, ám a betörések számát valószínűleg csökkenti.