Végleges a Rockmaraton programja, a Tankcsapda is fellép

A Rockmaraton az a fesztivál, ahol nincs mellébeszélés, csak tiszta erő, hangerő és zúzás. A 2025-ös műsor olyan neveket sorakoztat fel, hogy már most garantált a nyakfájás: a nemzetközi mezőnyt erősíti többek között a Grave Digger, Dragonforce, Powerwolf, Soulfly, a viking metálos Amon Amarth, a szláv pogány metalos Arkona, de eljön a világhírű The HU is Dunaújvárosba, a Szalki-szigetre – írja testvérlapunk, a duol.hu.

Forrás: Rockmaraton Facebook

A Tankcsapda is fellép a Rockmaratonon

A korábban bejelentett fellépők mellé olyan bandák csatlakoztak, mint a Rhapsody Of Fire, Siamese, Visions of Atlantis, Imperishable, Memoriam, Brainstorm, LIK és a Vulvarine. A magyar mezőny is brutális, hiszen olyan legendák állnak színpadra, mint a Tankcsapda, az Ossian, a Dalriada, a Hétköznapi Csalódások, az AWS, a Prosectura, az Akela, a Nova Prospect, a Rudán Joe Band & Kalapács József, a Nevergreen, a Zorall, az Ørdøg, és még sokan mások.