Spanyol Adrienn, az Alisca Terra NKft. osztályvezetője szerint rengeteg munkát adnak nekik a rongálások, hiszen nemcsak az autóval történő pusztítás okoz problémát, hanem a lopások is. – Sajnos rendszeresen eltűnnek a kiültetett virágok. Tavaly a Babits Mihály Kulturális Központ környékéről is elvittek néhányat, de még az adventi időszakban kihelyezett fenyőfák sem maradtak meg: egyet elloptak a Béri-Balogh Ádám utcából, és hasonló sorsra jutott az egyik, rénszarvast formáló, fából készített dekorációnk is, ami Újvárosban kapott helyet – mondta a szakember.

Az Alisca Terra munkatársai folyamatosan dolgoznak a város közterületein. Csütörtökön ismét rongálások is adtak nekik munkát

(Fotó: Mártonfai Dénes)

Rongálásokkal küzdenek, pedig a város szépítése a dolguk

A probléma pedig nem csupán a növényeket érinti. Az elmúlt évek során vandalizmus áldozatává váltak a város különböző berendezési tárgyai is. – A Prométheusz Parkban tavaly valakik bazaltköveket szedtek fel, és a szökőkút medrébe dobálták. Az ilyen tettek nemcsak a város képét csúfítják el, hanem jelentős anyagi kárt is okoznak – tette hozzá Spanyol Adrienn. Az is előfordul, hogy emberi ürülékkel, vagy falfirkákkal kell küzdeniük a cég munkatársainak.

Tegnap számoltunk be arról, hogy vandalizmus kavarta fel Szekszárd felsővárosi közösségét: ismeretlen(ek) brutálisan elpusztították az összes nemrég ültetett facsemetét. A fiatal facsemetéket tőben elfűrészelték, egytől egyig.

Tavaly áprilisban pedig azt írtuk meg, hogy alig néhány hónappal a Zöld Város Program lezárását követően valakik már bazalt köveket szedtek fel a Prométheusz Parkban, majd azokat az ottani szökőkút medrébe dobálták. Az ügy miatt akkor Gyurkovics János, a város akkori alpolgármestere a helyszínen tartott sajtótájékoztatót.

Mindent elkövetnek, hogy Szekszárd szebb legyen

Spanyol Adrienn és munkatársai elhivatottan dolgoznak azon, hogy Szekszárd közterületei esztétikusan és rendezetten fogadják a lakókat és látogatókat. A mindennapos kihívások ellenére folyamatosan azon fáradoznak, hogy a város virágágyásai, parkjai és utcai berendezései gondozottak maradjanak.

A rongálások visszaszorítása érdekében a szakemberek folyamatosan keresik a megoldásokat. A legújabb tervek közé tartozik, hogy a Szent István tér környékén keskeny, láncos korlátokkal veszik körbe a virágágyásokat, hogy védjék azokat a taposástól. – Ez viszont rengeteg munka, idő és anyagi ráfordítás, amit sokkal jobb lenne a város további szépítésére fordítani – jegyezte meg az osztályvezető.