Több ezren próbálták ki a jövő szakmáit – Íme a nyertesek! (képgaléria és videó)

A rendezvény egyik legfontosabb partnereként a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara is aktívan jelen volt – nemcsak szervezőként, hanem saját standdal is. Illés Orsolya, a kamara stratégiai koordinátora szerint a kulcs az, hogy a szakmák ne csak hallomásból legyenek ismerősek a gyerekek számára: „Ez a nap nemcsak bemutatja, de meg is élhetővé teszi a szakmákat. Külön öröm, hogy az időjárás is mellénk állt.”

Értékes nyeremények is gazdára találtak

A nap zárásaként sorsolás következett: a leglelkesebb látogatók, akik pecsétgyűjtő füzetükkel végigjárták a standokat, értékes ajándékokat nyerhettek. A fődíj, egy PlayStation 5 volt.