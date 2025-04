A tíz éves szekszárdi palackra koccintottak a Tudásközpontban (képgalériával)

Ezen a csütörtöki késő délutánon több ünnep is összecsengett. A megnyitón a házigazda, Liebhauser János, a Tudásközpont egyik felét betöltő könyvtár igazgatója elmondta, hogy a Kultúra Napján átvehették a Minőségi Könyvtár díjat, a ház hosszú folyosóján pedig megnyílt drMáriás képeit mutató tárlat. A festő és grafikus egyébként a szekszárdi borok tisztelője, s erről szóló, ezt bizonyító írását Rubányi Anita előadóművész olvasta fel. A borászok, borkedvelők ünnepi találkozóját pedig kis koncertjével, háttér zenéjével hangulatosabbá tette a Szekszárd Jazz Quartet is.

Idősebb Heimann Zoltán figyeli, ahogy ifjabb Heimann Zoltán beszél a vendégekhez. A tízéves szekszárdi palackot ünnepelték

Fotó: Makovics Kornel

Az ünnep alapját jelentő szekszárdi palack ugyan csak tíz éve jelent meg, de története jóval régebbre nyúlik vissza. Vagy bő húsz éve, a hegyközség egyik választmányi ülésén született a gondolat, mondta el az idősebb Heimann Zoltán. Akkor, a mai öregek, Vesztergombi Ferenc, Dúzsi Tamás, Takler Ferenc, Vida Péter, Mészáros Pál egyetértett abban, hogy Szekszárdnak jellegzetessége a Bikavér, a Kadarka és a Kékfrankos. Ezeknek pedig kellene egy olyan egyedi palack, ami bizonyítja, tükrözi is ezek nagyszerűségét.

Később, mikor ő lett a borvidék elnöke, elkezdődött a tervezés. Előbb a Ruhr vidék palackjához hasonlót gondoltak, az egriek, villányiak bordói palackot használnak, de mert az itteni kadarka meg kékfrankos kicsikét inkább a burgundi borhoz hajaz, úgy döntöttek, legyen inkább ahhoz hasonlító.

Csak speciális bor kerülhet az ikonikus szekszárdi palackba

Elkészült a szabványos borosüvegnél hosszabb, elegáns prototípus. A palack külső felületén négyszer körbe fut a Szekszárd felirat és látható rajt a borvidék logója. Döntöttek arról is, hogy az ilyen a speciális palackba kizárólag a borvidékre jellemző három bor kerülhet, s ezek közül is csak olyan, amelyet egy független borászokból álló bizottság, vakkostoláson, a szigorú minőségi követelményeknek megfelelőnek tart. Mert fontos a hibátlanság, a fajta jelleg, s még az, hogy bor mutassa a termőhelyi sajátosságot is.

A palack nemzetközi szinten is elismerést szerzett, s a bele töltött borok száma és a résztvevő pincészetek köre évről évre nő. Most elhozták boraikat az ünnepre a legjobbak, az Attila birtok, a Bodri, az Eszterbauer borászat, a Garai pince, a Heimann, Hetényi, Lajvéri, a Neiner a Márkvárt, Pálinkás, Sebestyén, Takler, Tüske, és a Vida borászat. Az ünnepen a poharak csengtek, s fogyott a bor, s mellé a szálkai Noresa étteremben készült borkorcsolya.